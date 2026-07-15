歐洲熱浪奪萬條人命！陸「降溫神器」成救命稻草 一夜爆紅斷貨

今年夏天，歐洲熱浪炸裂，很多國家飆破攝氏40度高溫。荷、比、法三國，因熱浪死亡的人數已達到1萬6880人！就在民眾苦不堪言、瘋搶冷氣機之際，竟有一款免安裝的「移動式冷氣」賣到全歐斷貨，連二手價都瘋漲2〜3倍。此時，外界才知道這款商品是來自中國浙江的一座產業聚落，「移動式冷氣」也因而一夜爆紅。



6月底，英國廣播公司（BBC）報導指出，前所未有的熱浪正襲擊歐洲，各國陸續偵測到逾40度的高溫。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，6月21日以來因高溫死亡的人數比預期多了1300人。一名巴黎市民告訴BBC記者：「只能打開窗戶、開電風扇。睡前洗冷水澡，睡覺時蓋濕毛巾。」

這波熱浪對法國的影響尤為嚴重，因為該國是歐洲冷氣普及率最低的國家之一，僅1／4的家庭裝有空調。法國衛生部長裡斯特（Stephanie Rist）接受電視訪問時透露，往年同期死亡人數約7000人，今年卻達到9000人，超額死亡2025人，其中45歲以上的死亡數增長最明顯。

法國公共衛生單位的資料也顯示，與前一週相比，6月22日〜28日這段期間，民眾死於家中的比例暴增91％，安養機構、醫療院所的死亡人數也雙雙增加。衛生單位警告：「實際死亡率絕對會比這些初步資料還要高。」

歐洲衛生單位示警：熱浪死亡人數繼續攀升

不只法國，7月初《路透社》的調查報導更為震撼。數據顯示，6月22日〜28日，法國、荷蘭與比利時（比利時為6月18日〜29日）三國，累計單週死亡人數為1萬6880人，與過去6月因熱浪死亡的人數相比，「超額死亡」多出3727人。

比利時與荷蘭的衛生單位都驚呼「超額死亡率史無前例」！比利時衛生部門表示，光這10幾天就有1200名的超額死亡，其中有530人是85歲以上長者，65歲以下的族群有180人。這僅是初步統計，未來死亡人數恐還會繼續攀升。

這僅是荷比法三國的初步統計，全歐盟的死亡總人數恐寫下紀錄。《路透社》引述科學家的話表示，這波熱浪是歐洲有史以來最嚴峻的一次，可以肯定是氣候變遷惹的禍。它不僅影響供電系統、破壞基礎設施，更讓醫療體系亮起紅燈，造成嚴重死傷。

過去歐洲氣候涼爽溫和，夏季最高溫也不過30度，多數家庭、公寓、甚至辦公室，長年都沒有安裝冷氣，僅靠電風扇和通風就能度過夏天。

但近幾年，全球極端氣候發威，歐洲成為熱浪重災區，屢屢刷新紀錄。今年高溫飆升至極限，包含法國、德國、義大利、西班牙等國，連續數日衝破40度，部分內陸地區甚至超過42度。

多數人會好奇：歐洲經濟發達、民眾收入高，為何很多家庭不裝冷氣？歐洲家電零售公會的產業報告分析，關鍵不是沒錢，而是「法規不合時宜」與「本地產業斷鏈」！

「移動式冷氣」瞬間成歐洲的救命稻草！

歐盟各國擁有許多百年老城、珍貴歷史建築與傳統公寓街區，當地政府為保留城市風貌，制訂嚴格的建築保護法規。常見的分離式冷氣必須鑽牆、外接管路、懸掛室外機，不僅審核手續繁雜耗時，多數老社區甚至嚴禁外牆施工。

即便民眾幸運取得許可，審查、施工到安裝完成的花費也頗為昂貴，動輒數千歐元（約新台幣7萬〜14萬元），加上歐洲電費昂貴，一般家庭自然不想花大錢與時間去折騰。

在過去法規限制、氣溫涼爽的背景下，歐洲本土的家電廠商向來專攻高階、大型的商用設備，並未研發生產「輕巧、平價、免安裝」的移動式冷氣，而是將這類產品委託中國大陸製造。

誰也沒想到，今年熱浪突然來襲，讓歐洲陷入「無冷氣可吹」的窘境。此時，中國浙江省所製造的「移動式冷氣」，瞬間成為歐洲民眾的救命稻草！

外電報導中所寫的「浙江移動式冷氣」，並非單指某一家工廠，而是由寧波餘姚、慈溪、台州串聯而成、全球獨一無二的小型製冷產業集群。

這個地區聚集數十家工廠，主要分為兩大類，第一類是寧波富達智能、惠康工業、浙江歐倫等中型廠商，擁有完整產線與冷媒研發實驗室，單廠年產移動冷氣可達百萬台，專供歐洲的連鎖賣場；另一類則是數百家的小型代工廠，承接跨境電商的小批量單。

大小廠分工生產，從微型壓縮機、外殼模具、窗板配件到冷媒填充組件，都可在地方圓之內「一站式」完成，讓浙江成為全球唯一可快速、大量製造平價移動式冷氣的產業聚落。

寧波富達智能移動式冷氣。圖／取自富達官網

浙江工廠生產不及，已暫停接單

有趣的是，這些浙江工廠過去幾乎不做中國內需市場、也不經營自有品牌，而是幫歐美、東南亞的通路商、電商品牌與連鎖賣場進行「貼牌」代工，連中國民眾自己都不太清楚。

幾十年來，歐洲中小型家電品牌、大型連鎖超市的自有品牌、跨境電商的專屬品牌，都下單給浙江這些代工廠製造。

現在這條供應鏈卻因世紀熱浪而一夜爆紅。《浙江日報》與《寧波日報》報導指出，歐洲的熱浪帶動海量訂單，工廠即便日夜趕工仍難以消化。庫存經常在一天內就被海外採購商掃光，很多訂單得延後半個月以上才能交貨。

部分小廠因產能去化不及已暫停接單；配套零件的供貨更為吃緊，甚至有海外客戶直接派車駐廠搶貨。

美國財經媒體CNBC報導指出，這款浙江移動冷氣在歐洲引發前所未有的搶購潮！西歐、南歐各大家電門市、連鎖賣場全面斷貨，很多消費者屢屢撲空。同時，亞馬遜、歐洲最大電商Otto等平台的訂單不斷下訂單。

為何浙江代工的「移動式冷氣」會被搶翻天？關鍵在於它解決歐洲人的痛點。不同於傳統冷氣需要改裝施工，移動式冷氣機體輕巧、不須鑽牆、不須改管線，插電即可使用。不管住家客廳、臥室，或租屋處、辦公室都能隨處擺放。

中國長三角的「移動式冷氣」產業聚落

最重要的是，售價親民，僅為歐洲本土進口冷氣的1／3、甚至更低，民眾都消費得起。這對租屋族、老城區住戶、以及禁止施工的公寓來說，堪稱是合法、方便且可負擔的起的降溫神器，因而快速席捲全歐。

但為何今年會瘋搶到斷貨？儘管浙江代工廠產能調度彈性大，仍無法解決缺貨亂象，主因是移動冷氣屬小眾商品，通路商本來備貨就不多，今年無預警的極端熱浪引爆需求，導致進口商同步追加急單，加上小型制冷壓縮機、銅管等核心零組件供應吃緊。即便工廠趕貨出口，又遇上歐洲港口罷工、高溫設備故障造成塞港，海運航程大幅延遲，貨物滯留碼頭無法分送至賣場，多重因素疊加下，才出現一機難求的局面。

各種瘋狂景象也隨之浮現。原本平價的移動冷氣，被黃牛、二手商店囤貨炒作，價格翻漲2〜3倍；但即便價格飆升，熱瘋了的消費者也只能埋單。而這場歐洲百年罕見的熱浪，意外讓浙江製造的冷氣躍上國際舞台，外界才知道中國長三角有一座「移動式冷氣」產業聚落。

（本文出自2026.07.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）