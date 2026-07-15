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月黑風高…泰國芭達雅公園石桌活春宮！女上男下激情野戰全被拍

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。 示意圖／ingimage
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。 示意圖／ingimage

近日，泰國知名度假勝地芭達雅（Pattaya）再度出現活春宮畫面，一對男女在公園石桌上激戰的影片在網路上瘋傳，雖然是深夜，但仍有一些遊客和運動的民眾，有人目睹後急忙向保全通報檢舉，事後亦引起不少泰國民眾認為觀感不佳，指男女在公開場合的不雅行為會敗壞社會風氣。

根據The Thaiger報導，一段疑似在芭達雅帕塔納克山（Khao Phra Tamnak）「中大敬意公共公園」（Chaloem Phrakiat Public Park）內發生性行為的影片在泰國社群媒體上流傳，該座山又稱將軍山，是芭達雅的最高點，可欣賞180度芭達雅市區與暹羅灣全景，日落與夜景尤其迷人。

報導指出，該公園是當地居民與遊客散步、運動及看風景的熱門場所，雖然活春宮發生的時間點在凌晨3點20分至3點30分之間，但當時公園內仍有不少人。

公園的保全人員威奈（Winai）在接受媒體訪問時表示，他在巡邏時注意到一名膚色白皙的男子獨自坐在石桌旁，但當時並未看到任何女性身影，因此未引起他的懷疑。然而，幾分鐘後，有路人向他反映，稱目睹了一對男女在該處進行親密行為，這讓他感到相當驚訝。

直到有同事給他看了在網路上流傳的影片，他才發現影片中的男子便是他剛剛巡邏經過的那張石桌。目前，泰國警方已經介入調查，並著手確認涉案男女的身分及國籍，許多網友認為公然性行為不僅損害了社會風氣，也影響了公園的形象，呼籲應加強對公園的夜間巡邏，並在隱蔽角落安裝更多監視器，以防止類似事件再次發生。

這起事件並非芭達雅首次發生活春宮事件，過去也曾發生類似的妨害風化行為。去年12月24日平安夜，一對俄羅斯情侶在芭達雅中天海灘（Jomtien Beach）的沙灘躺椅上發生性行為，目擊民眾拍下影片並上傳網路，事後警方尋線在附近飯店外找到這對情侶，訊後依公共場所猥褻罪開罰。

根據泰國當地法律，若在公共場合發生猥褻行為，最高可罰5000泰銖（約新台幣4700元），這項罰則不僅針對本地人，也適用於觀光客，若情節嚴重甚至可能面臨簽證撤銷及驅逐出境的處分。

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