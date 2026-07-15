丈夫差點被吸出瑞安波音客機窗外！妻緊抓雙腿：要死就一起死

瑞安航空一架波音737-800客機10日在北馬其頓領空發生飛安事故，61歲塞爾維亞籍男子卡洛維奇（Ljubisa Karović）因機窗玻璃破裂脫落，險些頭部朝前從客艙舷窗被吸出機外，所幸妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇（Svetlana Grković）緊抓丈夫雙腿。斯韋特蘭娜近日接受採訪，還原當時經過。

BBC報導，夫婦倆當時搭乘這班從希臘塞薩洛尼基飛往德國梅明根的班機。斯韋特蘭娜告訴BBC塞爾維亞語頻道，丈夫差點被吸出窗外近兩分鐘，「右肩和頭部都在飛機外面」，另有兩名乘客出手協助，將他拉回機艙內。

她說：「我們一起把他拉了回來，他整張臉都變形了，鮮血不斷從鼻子和嘴巴流出來。」

其他乘客稍早告訴當地媒體，卡洛維奇當時仍繫著安全帶，讓機上人員得以抓住他。斯韋特蘭娜接受塞爾維亞媒體採訪時說，她事發當下立即反應過來，抓住丈夫的雙腿。她說：「我心想：『如果我們會死，那就一起死。』」

斯韋特蘭娜接受希臘媒體採訪時回憶，飛機引擎似乎有零件脫落，擊碎丈夫身旁的舷窗，造成客艙失壓。其他乘客也表示，當時聽見類似爆炸的聲響。家屬委任的一名技術顧問認為，事故起因是飛機右側引擎故障，導致碎片擊中並打碎客艙舷窗，隨後造成客艙壓力迅速流失，但這項研判尚未獲調查人員證實。

斯韋特蘭娜表示，丈夫傷勢嚴重，也飽受驚嚇，但對她來說，重要的是他還活著。「他的手傷得尤其嚴重，身上也有燒傷，目前無法溝通，也不記得整起事件。」她也透露，丈夫現在一聽到有人提起飛機，就會開始發抖。「我的心理狀況也非常糟糕。我當時擔心我們的安危，很害怕飛機會墜毀。」

她說，自己始終擺脫不了這場磨難的陰影：「我不斷找事情做，試著不去回想事發經過，但那些畫面就是揮之不去。昨天我走進電梯，突然感到一陣可怕的窒息感。現在的問題是，我們以後是否還會再搭飛機。」