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瑞安航空乘客半身被吸出機外事故 妻回憶生死瞬間

中央社／ 希臘第撒隆尼基14日綜合外電報導
一架瑞安航空班機10日從希臘飛往德國時因窗戶脫落，導致一名61歲乘客頭頸及肩膀被吸出窗外，所幸其他乘客將他拉回救回一命。歐新社
一架瑞安航空班機10日從希臘飛往德國時因窗戶脫落，導致一名61歲乘客頭頸及肩膀被吸出窗外，所幸其他乘客將他拉回救回一命。歐新社

愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）一架波音737客機10日從希臘第撒隆尼基起飛不久後發生驚悚意外，一名乘客半身被吸出脫落的機窗外，乘客妻子今天接受路透社訪問時回憶當時情況。

馬克西莫維奇（Svetlana Maksimovic）和丈夫卡羅維奇（Ljubisa Karovic）登機後坐定才不久，突然聽見飛機發動機一聲轟然巨響，才幾秒間，她看見丈夫座位旁窗戶脫落，丈夫半身被吸出機外。

路透社報導，希臘官員稱，這是一宗罕見事件。事發時，卡羅維奇坐在靠窗座位。

馬克西莫維奇說：「我這輩子從未聽過這麼大的聲響。我回頭一看，發現他的半身已經被吸出窗外...當時他的頭和右手臂都在機艙外。」

馬克西莫維奇說，在起飛後，丈夫顯得很放鬆，可能已經睡著。

她說，事故發生時，坐在丈夫旁邊的一名女性一直拉著他的左臂，另一名乘客也上前協助，她本人離開座位協助丈夫，替他戴上氧氣罩。

他們最後成功將他拉回機艙內。此時，飛機已開始下降。

馬克西莫維奇說，當時丈夫的臉已經完全變形，都是血，他的耳朵、雙眼、鼻子全都嚴重扭曲變形。目前丈夫仍在治療中。

據希臘媒體及機場消息來源表示，這起事故很可能是因為脫落的發動機碎片擊破窗戶所引起 ，機窗破了造成座艙失壓。

馬克西莫維奇表示，丈夫目前在第撒隆尼基（Thessaloniki）一家醫院接受治療，頸部與手臂傷勢嚴重。

波音公司（Boeing）表示，北馬其頓當局正在調查此一事故，公司全力配合調查。美國國家運輸安全委員會（NTSB）及歐盟航空安全總署（EASA） 也參與調查。

希臘檢方也已就此案展開調查。這架飛機目前仍停留在希臘。

這對夫妻已經聘請律師，律師說：「這起事件非常嚴重。」他強調，最後調查結果至關重要。

瑞安航空已證實，發生機窗在飛行途中脫落事件，但表示在調查期間，公司不會進一步評論。

希臘 波音 丈夫

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