哈薩克情侶沙灘活春宮！遭路人飛踢制止爆罵戰 多人加入秒變圍毆

外國網絡瘋傳一段影片，指哈薩克著名的阿拉科爾湖（Lake Alakol）畔，有一對情侶涉嫌在眾目睽睽的沙灘上公然上演「活春宮」。此舉隨即激怒現場泳客，一名男士更憤而上前「飛踢」制止，雙方隨即爆發激烈口角，最後更演變成多人集體圍毆的失控場面。事件引發網民熱議，當地執法部門隨後澄清影片實為2023年舊案，涉事雙方當年已達成和解。

湖畔公然親熱引眾怒 男方遭群毆高聲求饒

網上流傳影片顯示，事發時間為入夜後的阿拉科爾湖畔，當時湖灘上仍有相當多遊客在乘涼活動。其間，1對男女無視周遭目光，直接在貼近水邊的沙灘上親熱，大膽行為隨即引來旁人側目與不滿。

從流傳的畫面可見，突然有1名男遊客快步衝向該對情侶，並朝男方狠狠踹了一腳，強行打斷兩人親密行為。雙方隨即爆發激烈口角，未幾更有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。受襲男子不敵倒地，一度高聲求饒，場面極度失控。這段影片近日在各大社交平台再度被「翻炒」瘋傳，成為網絡熱門話題。

當局回應：2023年舊案 雙方早已和解

哈薩克阿拜州警方隨後就事件作出回應，證實網傳影片內容屬實。不過警方強調，這是一宗發生於2023年的舊案件。警方指出，隨着影片近期再度掀起熱議，當局已重新交代案件細節；當年所有涉案人士均已被傳喚，雙方在事後已達成和解協議，且沒有人提出起訴，警方最終並未追究任何法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》