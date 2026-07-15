快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

哈薩克情侶沙灘活春宮！遭路人飛踢制止爆罵戰 多人加入秒變圍毆

香港01／ 撰文：賈桂琳
有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。（X截圖）
有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。（X截圖）

外國網絡瘋傳一段影片，指哈薩克著名的阿拉科爾湖（Lake Alakol）畔，有一對情侶涉嫌在眾目睽睽的沙灘上公然上演「活春宮」。此舉隨即激怒現場泳客，一名男士更憤而上前「飛踢」制止，雙方隨即爆發激烈口角，最後更演變成多人集體圍毆的失控場面。事件引發網民熱議，當地執法部門隨後澄清影片實為2023年舊案，涉事雙方當年已達成和解。

湖畔公然親熱引眾怒　男方遭群毆高聲求饒

網上流傳影片顯示，事發時間為入夜後的阿拉科爾湖畔，當時湖灘上仍有相當多遊客在乘涼活動。其間，1對男女無視周遭目光，直接在貼近水邊的沙灘上親熱，大膽行為隨即引來旁人側目與不滿。

從流傳的畫面可見，突然有1名男遊客快步衝向該對情侶，並朝男方狠狠踹了一腳，強行打斷兩人親密行為。雙方隨即爆發激烈口角，未幾更有數名男子加入混戰，演變成多名大漢圍毆該名男子的混亂場面。受襲男子不敵倒地，一度高聲求饒，場面極度失控。這段影片近日在各大社交平台再度被「翻炒」瘋傳，成為網絡熱門話題。

當局回應：2023年舊案　雙方早已和解

哈薩克阿拜州警方隨後就事件作出回應，證實網傳影片內容屬實。不過警方強調，這是一宗發生於2023年的舊案件。警方指出，隨着影片近期再度掀起熱議，當局已重新交代案件細節；當年所有涉案人士均已被傳喚，雙方在事後已達成和解協議，且沒有人提出起訴，警方最終並未追究任何法律責任。

延伸閱讀：

網約車活春宮　長髮女埋首男方胯下　港女被誤傳「主角」：會報警

雙排車活春宮！外籍情侶當街「車震」　司機感激烈搖晃一看傻眼

文章授權轉載自《香港01》

哈薩克

相關新聞

黑白色的卡樂比：日本石腦油短缺的「期間限定」零食包裝

美伊衝突自2026年2月28日爆發之後，荷莫茲海峽封鎖以及戰事反復，直接導致了全球石油供應和價格波動。受此影響，日本最大休閒食品製造商卡樂比（Calbee）在5月底宣告，旗下產品的彩色包裝因為使用到石化原料，為了節省成本而決定改推出「黑白版」的外包裝；一時之間，卡樂比的「黑白洋芋片」成為新聞話題。不過直到美伊雙方簽訂諒解備忘錄，看似緩解的中東戰局卻又再度於雙方互轟之下增添變數，時至7月份，荷莫茲海峽的航行安全、全球石油市場依然處於詭譎的局勢當中，而卡樂比公司則在7月9日宣告將恢復彩色包裝，讓這個因為原料短缺造成的黑白版成了名符其實的「期間限定」。

哈薩克情侶沙灘活春宮！遭路人飛踢制止爆罵戰 多人加入秒變圍毆

哈薩克阿拉科爾湖發生一起情侶沙灘親熱事件，激怒路人後演變成圍毆混亂。雖然影片近日再度流傳，但當局澄清此為2023年舊案，涉事雙方早已和解，未有任何法律責任。

美恐怖虐兒案！16童如「半野人」遭囚糞屋內 部份不識字失語言能力

美國俄亥俄州揭發駭人虐兒案，16名年齡介乎1歲半至18歲的兄弟姊妹長期被困在糞屋，生活極度惡劣。四名涉案家長已被拘捕，當地兒童福利系統面臨崩潰。當局急需州政府介入以應對龐大醫療及照顧開支。

丈夫差點被吸出瑞安波音客機窗外！妻緊抓雙腿：要死就一起死

瑞安航空一架波音737-800客機10日在北馬其頓領空發生飛安事故，61歲塞爾維亞籍男子卡洛維奇（Ljubisa Karović）因機窗玻璃破裂脫落，險些頭部朝前從客艙舷窗被吸出機外，所幸妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇（Svetlana Grković）緊抓丈夫雙腿。斯韋特蘭娜近日接受採訪，還原當時經過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。