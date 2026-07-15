美恐怖虐兒案！16童如「半野人」遭囚糞屋內 部份不識字失語言能力

美國俄亥俄州近日揭發1宗駭人虐兒案。警方在調查1宗無關案件時，意外於南部偏遠小鎮漢登（Hamden）的1處民宅內，發現16名年齡介乎1歲半至18歲的親生兄弟姊妹長年生活在猶如廢墟的惡劣環境中。目前，涉案的父母及祖父母共４人已被當局拘捕，並面臨多項危害兒童的重度指控。事件同時令當地兒童福利系統「超載」，面臨崩潰邊緣，需州政府介入協助。

16名孩子困13平方米「糞屋」 警長：比牲畜環境更差

據當地執法部門透露，警方因該家庭的父親涉及另1宗不雅暴露案件登門調查，卻意外揭開了這個家庭隱藏多年的秘密。屋內環境極度惡劣，四周充斥著垃圾與排泄物。警長直言：「我們這裡多數牲畜的居住環境，都比這些孩子要好得多。」

調查人員發現，這16名孩童長期被困於1個約144平方呎（約13平方米）的狹小房間內。他們從未入學，亦缺乏基本的醫療記錄。除了最年幼的2歲女童外，其餘孩子均嚴重營養不良且數月未曾洗澡。部份兒童已喪失語言能力，其中1名患有發展遲緩的18歲長女，甚至無法寫出自己的名字。

俄亥俄州檢察總長威爾遜（Andy Wilson）形容現場慘不忍睹，指部分孩童甚至失去語言能力，猶如「半野人」（almost feral），直斥涉事家長的行為是「純粹的邪惡」。

涉事家長拒絕認罪 辯方律師反駁指控

事件曝光後，俄亥俄州就業與家庭服務部迅速介入，暫時接管16名兒童的撫養權。其中7名兒童因情況嚴重被緊急送往醫院，部份更需由直升機送院，當中1人一度危殆。案件對當地鄉郊郡的兒童福利及醫療系統造成了巨大壓力。

警方隨即拘捕了孩童的36歲父親小賽德斯（Gary Siders Jr.）、33歲母親伊麗莎白（Elizabeth Siders）以及2名祖父母老加里·賽德斯（Gary Siders Sr.）和克里斯蒂娜·賽德斯（Christina Siders），4人均被控以危害兒童罪（child endangerment），目前皆否認控罪。每人均面臨16項二級危害兒童重罪指控（涉及嚴重身體傷害），目前被關押，保釋金定為每人30萬美元（約2733萬台幣）。俄亥俄州檢察總長Andy Wilson 在記者會上強烈譴責指這是1宗長期且極端的家庭內部虐待案，是其見過最糟糕的案件之一。

代表母親伊麗莎白的辯護律師斯托利（Thomas Stolly）強烈反駁官方「純粹邪惡」的說法。斯托利指出，伊麗莎白15歲便結婚生子，一直渴望擁有大家庭。他強調，沒有證據顯示孩童被強行鎖在房內，且較年長的子女擁有手機並會使用社交媒體，絕非外界想像中完全與世隔絕。

律師透露，伊麗莎白在獄中最關心的是子女的安全，認為這宗悲劇更多是源於家長的「極度孤立與無知」，而非惡意虐待，呼籲大眾在案件審理前避免未審先判。

天價醫療費拖垮財政 州政府急撥款救援

這宗被稱為「史無前例的兒童福利危機」的案件為案發地維頓郡（Vinton County）帶來了巨大衝擊，維頓郡是俄亥俄州人口最少、最貧窮的郡之一。突然接管16名需要特殊醫療及心理輔導的孩童，令該郡的兒童福利系統瞬間崩潰。據悉，單是安置這批孩童每年便需花費約85萬美元（約合2733萬台幣）是該部門年度預算的3倍。

此外，被捕的73歲祖父在羈押期間出現嚴重健康問題需要送院，昂貴的醫療費用差點令郡政府破產，法官最終不得不批准他保釋就醫，以將醫療費用轉嫁回州政府身上。

為了解決燃眉之急，俄亥俄州政府預計將緊急撥款100萬美元（約合3216萬台幣）協助維頓郡應付龐大開支。同時，多個鄰近地區的檢察官亦主動提出無償協助，共同分擔這宗繁重複雜的起訴工作。目前，16名孩童已全部交由兒童福利部門接管，並在安全環境下接受治療與照顧。

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文章授權轉載自《香港01》