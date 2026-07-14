影／稀客光臨！美國黑熊闖軍事基地商場 爽吃桃子畫面曝光

商場自動門打開，走進來的竟然不是顧客，而是一隻毛茸茸的黑熊！美國阿拉斯加軍事基地日前發生一起逗趣的野生動物闖入事件。根據外媒報導，一隻年幼的野生黑熊在5日清晨，大搖大擺地走進了基地內的購物商場，甚至在商場內的副食品超市裡給自己點了一份「水果拼盤」，直接在現場吃了起來，突如其來的稀客讓在場人員又驚又喜。

這起黑熊逛商場的事件發生在當天早上9點左右。這隻黑熊來到「埃爾門多夫－理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson，簡稱JBER）」的購物商場，並順利穿過商場的自動滑動玻璃門進入建築物。基地的公共事務主任卡莉．科斯特洛（Carly Costello）少校在接受媒體訪問時表示，這隻熊進門後，一路沿著走廊找到了副食品超市，並在那裡「自己拿了一顆桃子享用」，隨後才離開大樓。

事件發生後，一段長達35秒的黑熊在商店內活動與吃東西的影片，迅速在社交媒體上被廣泛分享。畫面中可以看見，這隻動物在店裡悠閒地走動、進食，最後才緩步離去。根據基地的野生動物計畫經理表示，這隻熊其實是展示了標準、非對抗性的覓食行為，也因為如此，才順利觸發了商場大樓的自動感應門，讓牠得以通行無阻。

在接獲通報後，當地的環境執法官員迅速趕往現場處理。軍事發言人瑪麗亞．加爾維斯（Maria Galvez）向媒體證實，官員抵達後，成功引導這隻黑熊往更深處的森林線移動，安全化解了這場人熊奇遇記。事實上，阿拉斯加是黑熊、棕熊和北極熊的家園，當地的魚類和遊戲部門經常呼籲居民，必須努力減少人與野生動物之間的衝突，包括鎖好家中的垃圾桶、保持營地清潔等。

加爾維斯也特別補充提到，該軍事基地自從今年5月份起，將所有的垃圾桶全部更換為具有防熊功能的特殊垃圾桶。自從這項新措施實施以來，基地內收到關於野生動物出沒與干擾的通報電話已經明顯減少，顯示主動預防野生動物覓食，對於維護基地安全與生態平衡確實有顯著效果。