快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

影／稀客光臨！美國黑熊闖軍事基地商場 爽吃桃子畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國阿拉斯加軍事基地日前出現一隻年幼的野生黑熊，走進軍事基地內的購物商場，甚至在超市吃起水果。 示意圖／ingimage
美國阿拉斯加軍事基地日前出現一隻年幼的野生黑熊，走進軍事基地內的購物商場，甚至在超市吃起水果。 示意圖／ingimage

商場自動門打開，走進來的竟然不是顧客，而是一隻毛茸茸的黑熊美國阿拉斯加軍事基地日前發生一起逗趣的野生動物闖入事件。根據外媒報導，一隻年幼的野生黑熊在5日清晨，大搖大擺地走進了基地內的購物商場，甚至在商場內的副食品超市裡給自己點了一份「水果拼盤」，直接在現場吃了起來，突如其來的稀客讓在場人員又驚又喜。

這起黑熊逛商場的事件發生在當天早上9點左右。這隻黑熊來到「埃爾門多夫－理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson，簡稱JBER）」的購物商場，並順利穿過商場的自動滑動玻璃門進入建築物。基地的公共事務主任卡莉．科斯特洛（Carly Costello）少校在接受媒體訪問時表示，這隻熊進門後，一路沿著走廊找到了副食品超市，並在那裡「自己拿了一顆桃子享用」，隨後才離開大樓。

事件發生後，一段長達35秒的黑熊在商店內活動與吃東西的影片，迅速在社交媒體上被廣泛分享。畫面中可以看見，這隻動物在店裡悠閒地走動、進食，最後才緩步離去。根據基地的野生動物計畫經理表示，這隻熊其實是展示了標準、非對抗性的覓食行為，也因為如此，才順利觸發了商場大樓的自動感應門，讓牠得以通行無阻。

在接獲通報後，當地的環境執法官員迅速趕往現場處理。軍事發言人瑪麗亞．加爾維斯（Maria Galvez）向媒體證實，官員抵達後，成功引導這隻黑熊往更深處的森林線移動，安全化解了這場人熊奇遇記。事實上，阿拉斯加是黑熊、棕熊和北極熊的家園，當地的魚類和遊戲部門經常呼籲居民，必須努力減少人與野生動物之間的衝突，包括鎖好家中的垃圾桶、保持營地清潔等。

加爾維斯也特別補充提到，該軍事基地自從今年5月份起，將所有的垃圾桶全部更換為具有防熊功能的特殊垃圾桶。自從這項新措施實施以來，基地內收到關於野生動物出沒與干擾的通報電話已經明顯減少，顯示主動預防野生動物覓食，對於維護基地安全與生態平衡確實有顯著效果。

黑熊 美國 阿拉斯加

延伸閱讀

屏東「尾寮山」步道首度拍到台灣黑熊！山友務必提高警覺、攜帶熊鈴

被鄰居懷疑「偷養棕熊」！警衛敲門見奶兇本尊笑噴：真的是博美

黑熊被當寵物狗養「爽堵水溝消暑」 轉頭秀真面目百萬人都傻眼了

路邊撿到「超萌黑毛球奶汪」！身世大逆轉竟是二級國寶神獸

相關新聞

影／稀客光臨！美國黑熊闖軍事基地商場 爽吃桃子畫面曝光

商場自動門打開，走進來的竟然不是顧客，而是一隻毛茸茸的黑熊！美國阿拉斯加軍事基地日前發生一起逗趣的野生動物闖入事件，一隻年幼的野生黑熊在5日清晨，大搖大擺地走進了基地內的購物商場，甚至在商場內的副食品超市裡給自己點了一份「水果拼盤」，直接在現場吃了起來，突如其來的稀客讓在場人員又驚又喜。

當世界開始限制青少年使用社群媒體：各國應立法跟進，還是持續觀望？

隨著青少年網路霸凌、性剝削甚至自殺案件持續浮上檯面，2024年之後澳大利亞、巴西等國陸續實施不同程度的禁令，政策辯論的重心也從是否管制，轉為如何監管才能兼顧隱私、言論自由和執法成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。