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日本富士吉田市香油錢連環竊案 偷完竟再投錢參拜

中央社／ 東京13日專電

日本山梨縣富士吉田市一間位於富士山山麓的神社，近日公開監視器畫面，完整拍下一名男子偷竊香油錢的過程。令人錯愕的是，男子得手後，竟將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，拍手參拜後才離開。

山梨放送報導，監視器畫面顯示，6日晚間9時30分左右，一名戴著棒球帽的男子先在賽錢箱前方徘徊，接著像是下定決心打開賽錢箱抽屜，伸手翻找並竊取香油錢。

偷完錢後，他原本準備離開，但令人意外的是，他竟然又將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，接著拍手參拜，向神明祈願。整個過程全被監視器拍下。

警方表示，畫面中的男子疑為59歲、無固定住所且無業的小俣壽彥。他因為涉嫌竊取另一間神社的香油錢遭到逮捕。辦案人員透露，小俣供稱，「為了買食物，犯了好幾起案件。」

事實上，富士吉田市多間神社近年來接連遭竊。由於犯案者經常在深夜或天亮前現身、戴著棒球帽行竊，因此神社方面將這名嫌犯稱為「黎明前的棒球帽男」，裝上監視器加強防範。

根據神社統計，類似竊案至少已持續約5年，累計發生約60起。遭竊神社的神主表示，香油錢承載著信眾的祈願與感恩，希望嫌犯能正視自己的行為，深刻反省。

警方目前正進一步調查，小俣壽彥是否就是多年來犯下多起神社香油錢竊案的「黎明前的棒球帽男」，以釐清相關案件的關聯性。

日本 富士 神社

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