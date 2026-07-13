妹子旅遊遇現實版《楚門的世界》 萬人嚇爛：立刻退房

出門旅遊入住陌生民宿，一抬頭竟然在牆上看見「10年前的自己」？美國一名女子透露，近日全家人首次入住加州聖地牙哥（San Diego）的一間Airbnb民宿，沒想到在熟悉環境時，驚覺客房牆上掛著的一幅陌生海灘風景照，裡面的主角竟然就是他們父姐弟三人，這項離奇巧合瞬間在網路上瘋傳，引發網友熱議。

美國女子奧布莉（Aubrey Birrell）近日在TikTok上發布影片，與妹妹莉比（Libby Birrell）一同對鏡頭描述這起「人生遇過最奇怪、最不可思議的事」。

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姊妹倆回憶，當天全家人是生平第一次踏進這間加州民宿。在剛辦理完入住、熟悉生活環境時，父親突然駐足在客廳牆面的一幅裝飾照片前，有些疑惑又開玩笑地大喊：「這照片裡的人，看起來好像是我欸！」

奧布莉起初以為父親只是在進行日常的老爸幽默，並不以為意。未料當她與妹妹好奇走近定睛細看，才驚覺照片中在海灘上嬉戲的熟悉身影，不僅身形、姿勢與父親一模一樣，身旁一同入鏡的少男少女，正是她們的弟弟以及站在一旁的妹妹莉比。妹妹莉比在影片中忍不住驚呼：「照片裡的人百分之百就是我們！這真的是這輩子最瘋狂的事情了！」

奧布莉嚴正強調，這間民宿全家人之前從未涉足，他們完全不知道這張10年前的照片是由誰拍攝，更無法理解這張私人照片是如何輾轉被洗出來並掛在這間陌生民宿的牆壁上。

不少網友嚇壞直呼：「這根本是《楚門的世界》現實版！」、「如果這發生在我身上，絕對當場嚇到衝去櫃檯退房！」不過，也有幾名眼尖的網友宣稱，他們似乎也在其他國家的公開場所或圖庫看過這張照片，質疑事件的真實性，懷疑是網紅為了流量自導自演。

奧布莉隨後堅定表示，全家人目前正一邊享受假期，一邊試圖找出10年前這趟海灘旅行的原始數位檔案。