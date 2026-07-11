釣魚變釣鱷魚！71歲翁狂戳巨鱷眼死裡逃生 住院豪言無懼再釣

竟有老翁敢與鱷魚上演「人鱷大戰」！美國佛羅里達州1名71歲老翁日前在自家後院運河悠閒釣魚時，意外「釣出」鱷魚，被咬中硬生生拖入水中，生死關頭，曾有合法捕鱷經驗的他臨危不亂，徒手及以釣竿狂戳鱷魚雙眼，奇蹟令巨鱷鬆口退卻。他隨後在愛犬的支撐下負傷逃回家中，老翁右腿受重創，幸無生命危險，他獲救後霸氣揚言：「沒有鱷魚能趕走我。」

後院垂釣引殺機 巨鱷突襲拖落水

據美國傳媒報導，事發於今年6月下旬，來自佛羅裡達州北邁爾斯堡（North Fort Myers）的71歲釣客詹姆斯（James Grayson McMicken），如常帶著家中的鬥牛犬，在屋後運河邊甩竿垂釣。當他剛開始收線時，水面波動竟驚動了潛伏的鱷魚，巨鱷猛然躍出水面，一口死死咬住詹姆斯的右腿，並憑藉龐大力量將他翻滾著拽入水中，令這場平靜的釣魚活動瞬間變成生死搏鬥。

生死一線絕地反擊 狂戳鱷魚雙眼死裡逃生

面對猛獸，詹姆斯並未慌亂，憑藉年輕時獵捕鱷魚的經驗，他深知眼睛是其全身最脆弱的部位，被拖下水後，他第一時間將1根手指狠狠戳進鱷魚的其中1隻眼睛，更順手抄起釣竿，朝著鱷魚的另一隻眼睛瘋狂猛插。詹姆斯憶述當時心境：「感覺像是過了一輩子那麼久，當時心裡只有一個念頭：說甚麼也不能死！」在不斷的攻擊下，鱷魚終因吃痛而鬆開血盆大口。

愛犬護主撐回家 右腿重創縫多針

鱷魚敗退後，詹姆斯感虛脫，無法自行爬回屋內，他於是喚來愛犬，撐著狗的背部勉強站起身子步回屋內，妻子見其渾身是血嚇壞，隨即將他送院，經檢查，詹姆斯右腿兩側佈滿極深的咬傷，需縫上大量針數，但慶幸全屬外傷。他在病房更成為焦點，引來整層樓的護士驚嘆圍觀。

專家指自救動作標準 老翁無懼揚言再釣

佐治亞大學鱷魚研究專家金伯利（Kimberly Andrews）指出，詹姆斯攻擊鱷魚眼睛並非全靠運氣，而是極為標準的自救動作，一旦被拖入水，攻擊眼睛、頭頂或下顎兩側等敏感部位，能迫使鱷魚重新調整咬合，從而製造逃生時機。

目前，咬人的鱷魚仍下落不明，正在拄拐杖康復中的詹姆斯宣告，未來到水邊雖會提高警覺，但絕不會被嚇怕，目前已經在盤算著再次出發釣魚。

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文章授權轉載自《香港01》