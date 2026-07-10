荒野獨居8年 男子把國家森林變垃圾營地堆454公斤垃圾挨罰

美國一名男子在亞利桑那州偏遠森林中離群生活約8年，最後因非法占用國家森林土地、違反禁火規定遭法院判刑。警方發現他的臨時營地不僅堆滿約1,000磅（約454公斤）垃圾，現場還有未熄滅的營火，恐對森林安全造成嚴重威脅。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，65歲的蓋茲（Mark Aaron Gatz）日前承認違反美國聯邦禁火規定，以及非法居住於通托國家森林（Tonto National Forest）的罪行。根據法院文件，他於6月25日被美國森林管理局人員逮捕，當時執法人員發現一處非法搭建的營地，裡面仍有「正在燃燒的木柴營火」，但當地當時已實施嚴格防火限制。

面對調查人員詢問，蓋茲表示自己已在森林中生活約8年。他也承認知道當時有禁火規定，但辯稱自己「需要火才能煮東西吃」。而這並非男子首次違規，資料顯示，蓋茲過去曾因多次違反森林管理規定收到傳票，甚至有6張聯邦逮捕令尚未執行。相關違規行為包括禁火期間生火、在國家森林內搭建結構物、製造不衛生環境，以及長期占用森林作為住所。

森林管理局人員過去一年多次前往該營地勸導，並曾針對違規生火開立通知。執法人員在早期巡查時，就發現現場散落大量衣物、鍋具、工具、塑膠杯，以及一座約1.2公尺高、由木板搭成的簡易結構。

今年5月再次檢查時，官員估計該地累積約1,000磅垃圾，包括輪胎、塑膠袋、垃圾袋、鋁罐及其他廢棄物。現場還發現多項物品，包括3把梯子、6至8個塞滿雜物的收納箱、5個55加侖油桶、8條輪胎、多個腳踏車車架、約19公升機油，以及大量木板。

這些垃圾散落在約半英畝（約2,000平方公尺）的森林土地上，官員認為不僅破壞自然環境，也形成公共安全風險。一名森林管理局人員在報告中形容，第一次抵達現場時，對周圍「大量堆積的廢棄物感到震驚」。

在認罪後，蓋茲被判處已服刑期滿，並接受3年緩刑。此外，法院要求他支付20美元（約新台幣650元）的特殊費用。由於法官認定他無力負擔，因此免除罰款，也未要求賠償相關清理費用。