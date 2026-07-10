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影／女模撞臉挪威球星哈蘭德意外走紅 模仿招牌動作影片破400萬觀看

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威「進球機器」哈蘭德，世足賽事期間高速圈粉，榮登6月最熱搜足球員。路透社
挪威「進球機器」哈蘭德，世足賽事期間高速圈粉，榮登6月最熱搜足球員。路透社

俄羅斯一名模特兒因外貌與挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）驚人相似，在社群媒體上意外爆紅。她在社群上模仿哈蘭德的招牌動作與姿勢拍攝影片，短短時間內吸引超過400萬次觀看，網友都說真的太像了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲的科斯特羅米蒂娜（Anastasia Kostromitina）來自俄羅斯，剛開始她不願意承認自己「撞臉哈蘭德」，但是在網友大量留言比較後，她逐漸改變想法，開始接受這個意外帶來的關注。

科斯特羅米蒂娜之所以會爆紅，是因為媽媽幫她拍了一段影片，影片上寫著「只有我覺得，我女兒看起來像某位明星嗎？」科斯特羅米蒂娜在影片中模仿哈蘭德在球場上的表情、姿勢與招牌動作，誇張又有趣的呈現方式迅速引發討論。

科斯特羅米蒂娜坦言，自己一開始經歷了一段「否認期」。「老實說，我經歷了所有否認的階段。一開始我完全不明白自己哪裡像他，甚至有一點受傷。」但後來她認為，能在外貌上與如此優秀的運動員產生聯想，其實是一件好事，因此決定善用這份意外的人氣。

她表示，自己原本只是看到許多女生模仿哈蘭德的影片獲得大量觀看，才想說「為什麼不試試看？」沒想到自己的版本竟然引發如此大的迴響。雖然突然爆紅讓她感到有些疲憊，但她也期待能因此獲得更多模特兒工作機會。

面對網路上的負面留言，她並不在意。「當黑粉開始出現時，我就知道影片真的流行起來了。」她表示，正面評論遠遠多於批評聲音，而負面留言反而增加了自己的曝光度。

雖然科斯特羅米蒂娜並不是狂熱足球迷，但她會和男友一起觀看比賽，並支持挪威國家隊。至於未來是否有機會與哈蘭德本人合作拍攝，她表示還不確定，但如果能與這位足球明星合照，自己會非常樂意。

哈蘭德 模特兒

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