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拍成人內容「被搭檔摸到胸部硬塊」 她一驗是乳癌：OnlyFans救了我的命

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時30歲Cosplayer兼OnlyFans創作者霍基娜（Mikomi Hokina）自曝，自己20多歲拍攝成人內容時，被合作對象意外摸到胸部硬塊，在對方提醒下趕緊就醫，最後確診侵襲性乳癌。圖／AI生成
比利時30歲Cosplayer兼OnlyFans創作者霍基娜（Mikomi Hokina）自曝，自己20多歲拍攝成人內容時，被合作對象意外摸到胸部硬塊，在對方提醒下趕緊就醫，最後確診侵襲性乳癌。圖／AI生成

誰也沒想到，一次成人內容的拍攝，竟然成了人生的轉捩點！比利時30歲Cosplayer兼OnlyFans創作者霍基娜（Mikomi Hokina）自曝，自己20多歲拍攝成人內容時，被合作對象意外摸到胸部硬塊，在對方提醒下趕緊就醫，最後確診侵襲性乳癌。所幸及早發現、及早治療，讓她事後感慨：「OnlyFans救了我的命。」

根據《紐約郵報》報導，現今30歲的霍基娜（Mikomi Hokina）分享一段宛如電影情節的經歷。她透露，自己20多歲拍攝成人內容時，合作對象在互動過程中意外摸到她胸部的異狀，並提醒她最好去檢查；原先霍基娜不以為意，直到自己伸手確認，才摸到一塊「像石頭一樣」的硬塊，嚇得趕緊就醫，最終確診侵襲性乳癌。

原來，霍基娜帶有遺傳性的BRCA1基因突變，罹患乳癌的風險本就高於一般人，母親也因癌症離世。她坦言，自己一直對基因檢測抱持猶豫態度，直到母親過世後才決定接受檢查，而這次拍攝時的意外發現，也讓她及早察覺身體異狀。

在準備飛往泰國拍攝更多成人內容前，霍基娜接到醫院來電通知確診，「就在登機前兩小時，我得知癌症檢測結果呈陽性。」由於醫師評估延後兩周接受治療不會影響病情，她仍依照原定計畫完成工作，返國後才正式展開治療，並向親友坦承病情。

化療帶來的掉髮，是她抗癌期間最難熬的一關。霍基娜坦言：「頭髮對我來說非常重要。」眼看秀髮一把一把掉落，最後只能狠下心全部剃光，一度讓她心情跌落谷底。不過，她沒有讓自己一直陷在低潮，反而苦中作樂，甚至把掉下來的頭髮做成「鳥巢」，放進復活節彩蛋拍照，幽默向粉絲祝賀佳節。

這顆光頭也意外替她開啟新的可能。霍基娜笑說，自己以前頭髮又濃密又長，根本不可能把頭髮塞進光頭頭套裡還能好看，如今反而成功神還原動漫《一拳超人》主角「埼玉」，收穫不少好評，也逐漸重拾自信。

「我對自己扮演的角色充滿熱情。」霍基娜表示，Cosplay是她抗癌期間的重要精神支柱，陪伴她走過人生最黑暗的時刻。不過她也透露，雖然角色扮演作品讓自己很有成就感，但目前大部分收入仍來自OnlyFans的其他內容創作。

如今已走過抗癌低谷的霍基娜，持續經營Cosplay與OnlyFans，並憑藉這些事業賺進六位數的收入。回首這段經歷，她仍難忘當下摸到胸前硬塊的瞬間，也因此感慨：「我摸了一下，感覺裡面有一小塊硬硬的東西，所以我想，OnlyFans救了我的命。」

霍基娜大方分享自己罹患乳癌時的照片。圖／截自紐約郵報
霍基娜大方分享自己罹患乳癌時的照片。圖／截自紐約郵報

乳癌 OnlyFans

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