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血流滿身仍冷靜摸獅子 印度男遭攻擊靠沉著反應撿回一命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子遭攻擊後冷靜安撫母獅，後來成功撿回一命。示意圖／ingimage
男子遭攻擊後冷靜安撫母獅，後來成功撿回一命。示意圖／ingimage

印度古吉拉特邦（Gujarat）一名牧牛男子遭母獅從背後撲倒，整整被壓制近30分鐘。令人驚訝的是，男子忍著痛苦，溫柔輕撫母獅，竟成功讓母獅平靜下來，轉身回到森林裡，男子也奇蹟撿回一命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於7月6日，地點位於巴夫納加爾縣（Bhavnagar）加拉吉亞村（Garajiya）。當時加馬拉（Kalubhai Boghabhai Gamara）正準備餵食牛群，母獅卻突然從後方撲了出來，將他重重撞倒在地。獅子不只把他撲倒，更用利爪攻擊他的腿部，還緊咬住他的手臂不肯鬆口。

現場畫面顯示，加馬拉全身沾滿鮮血，被母獅牢牢壓在前肢下方。母獅不時露出尖牙、低聲咆哮，讓圍觀民眾嚇得不敢靠近，只能不停大喊、丟石頭，試圖將牠驅離。

就在眾人束手無策，不知如何是好之際，受害人加馬拉卻十分沉著冷靜。他沒有激烈掙扎，反而慢慢伸手撫摸母獅，試圖安撫牠的情緒。令人驚訝的是，他的安撫對母獅起了作用，母獅最後逐漸放鬆戒心，自行轉身後緩緩走回附近森林。

加馬拉隨即被送往帕利塔納（Palitana）醫院治療，目前仍在接受醫療照護。他事後受訪時表示，自己根本來不及反應，就被母獅從背後撲倒，「牠一直咬著我的手，很長一段時間都不肯放開。」

當地野生動物管理單位表示，民眾發現獅子後驚慌大叫，可能反而刺激獅子試圖逃離，過程中才導致男子受傷。

古吉拉特邦的卡提亞瓦半島（Kathiawar Peninsula）是亞洲獅目前唯一的天然棲息地。根據2025年統計，當地約有891頭亞洲獅。近幾個月來，獅子攻擊事件頻傳，今年6月24日，當地才有一名5歲男童遭母獅攻擊身亡。林業部門目前已展開搜索，希望捕捉這次攻擊事件中的母獅，以避免類似悲劇再次發生。

獅子 印度

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