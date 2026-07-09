買了20年的幸運號碼中5.18億 婦人控彩券遭店員丟掉讓她頭獎落空

英國一名婦人近日陷入「可能中了頭獎卻領不到」的噩夢。這名女子聲稱自己過去20年都用同組幸運號碼買彩券，最近疑似中了1200萬英鎊（約新台幣5.18億元）樂透頭獎。不過店員當下誤認彩券沒有中獎，在女子毫不知情的情況下丟進垃圾桶，如今彩券已隨著垃圾被清理乾淨，女子究竟能不能領到這筆鉅額獎金，還要等樂透彩公司調查揭曉。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，46歲的凱絲（Kath Main）在新聞上得知，6月6日開出的頭獎至今仍無人領取，查看後發現中獎的號碼是自己20年來固定購買的數字，於是認為中頭獎的就是自己。

由於凱絲通常都是請媽媽代買彩券，她立刻聯絡媽媽確認。凱絲媽媽回憶，當時她曾拿著彩券到一家便利商店兌獎，但店員查看機器後表示沒有中獎，因此她便同意讓店員直接把彩券丟棄。

凱絲意識到那張彩券很可能就是頭獎彩券，但該店家垃圾桶早已清空，彩券也不知去向。更令人無奈的是，事發時該店因正在整修，店內監視器暫時停用，無法還原當時的情況。

目前英國國家彩券營運商Allwyn已展開調查，釐清究竟是店員操作失誤、機器故障，還是其他原因導致這起烏龍事件。凱絲已提交購買證明，以及附近一間美髮店拍到母親購買彩券的監視器畫面，作為佐證。

她坦言，現在每天都感到焦慮不安，「最痛苦的是不知道結果，只能一直等待。我不敢去想如果真的拿到這筆錢要怎麼用，因為我怕最後什麼都沒有。」

Allwyn表示，由於英國國家彩券允許玩家在中獎彩券遺失、遭竊或毀損的特殊情況下提出領獎申請，因此仍會審查相關證據，預計30天內作出最終決定。究竟這筆高額頭獎獎金能否失而復得，還有待調查結果揭曉。