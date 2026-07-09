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每天喝1.5公升健怡可樂 婦人胃裡「食物結石」竟神奇溶解

聯合新聞網／ 綜合報導
女子遵照醫囑喝可樂，竟真的成功溶解胃糞石。示意圖／ingimage
女子遵照醫囑喝可樂，竟真的成功溶解胃糞石。示意圖／ingimage

美國一名婦人因腹痛、噁心持續一個多月，就醫後發現胃裡卡著一大團「胃糞石」（bezoar）。原本可能需要手術治療，但醫師改以每天飲用1.5公升健怡可樂作為療法，沒想到短短兩天後，胃糞石真的完全溶解，讓婦人免除了開刀的命運。

ODDITYCENTRAL報導，這起案例刊登於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。婦人原本因上腹部及右側腹部持續灼熱疼痛前往就醫，雖然她自己吃了兩種常見的胃食道逆流藥物，但症狀始終沒有改善。

醫師進一步了解病史後發現，婦人患有第二型糖尿病及肥胖症，並使用一種類似減重藥Ozempic的GLP-1受體促效劑司美格魯肽（semaglutide）。她一年內瘦了約18公斤，但最近一個月體重下降速度異常加快，讓醫師懷疑胃排空功能出了問題。

經胃鏡檢查後，醫師發現女子胃部有一大團由未消化食物凝結而成的胃糞石。由於GLP-1類藥物可能減緩胃排空速度，使食物長時間滯留胃中，進而形成胃糞石，因此醫師立即停止她的減重藥物。

一般來說，若胃糞石無法自行溶解，患者可能必須接受內視鏡或手術移除。不過醫學文獻指出，在病況穩定時，可先嘗試利用可樂溶解胃糞石。研究顯示，通常建議在12小時內攝取約3公升可樂，但由於婦人有糖尿病，因此改喝健怡可樂；加上她不喜歡氣泡飲料，最終調整為每天1.5公升。

治療第二天，婦人表示胃部突然出現一陣「拉扯感」，隨後噁心與腹痛便迅速消失。後續胃鏡檢查也證實，原本的胃糞石已完全溶解。醫師指出，胃糞石在胃鏡檢查中的發生率不到0.5%，但嚴重時可能引發腸阻塞甚至危及生命。對於病情穩定、由食物形成的胃糞石患者而言，口服可樂可作為第一線治療方式，不僅成本低，也比侵入性治療有較低的併發症風險。

不過醫師也強調，這並非適用所有胃部疾病，民眾切勿自行大量飲用可樂治療腹痛，仍應由專業醫師診斷後決定治療方式。

胃食道逆流 腸胃不適

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