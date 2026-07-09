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打電動打到被雷劈…美13歲少年房內遭閃電擊中 奇蹟毫髮無傷

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一位少年在自家打電動竟然遭到雷擊。圖非當事人。示意圖／ingimage
美國一位少年在自家打電動竟然遭到雷擊。圖非當事人。示意圖／ingimage

美國德州一名13歲少年在家中房間打電動時，竟遭閃電擊中腹部，當場嚇得放聲尖叫。所幸少年奇蹟般地只受到輕微影響，住家也只有局部受損，沒有釀成嚴重傷亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於德州賽普拉斯（Cypress）。13歲少年史庫里丁（Vlad Skuridin）當時正坐在房間內打電玩遊戲，沒想到一道閃電突然擊中住家，電流疑似透過房屋系統傳導，再經由書桌上一塊與他腹部接觸的金屬零件竄入體內，讓他瞬間遭到雷擊。

史庫里丁回憶，當下他立刻從椅子上跳起來，邊跑邊尖叫，整個人完全嚇壞了。「我真的以為自己要死了，我根本不覺得自己能活下來，也不知道我是怎麼撐過來的。」

家人推測，閃電先擊中屋外一棵大樹，再沿著電力系統進入屋內。不僅擊中了史庫里丁，還導致屋頂閣樓一度起火。調查人員認為，火勢是閃電電流沿著屋內電線傳導後所引燃。史庫里丁的父親第一時間撥打911報案，消防人員與警方迅速趕到現場滅火。

幸運的是，這起事故只造成牆壁破洞及輕微損壞，少年經救護人員檢查後，也確認無須送醫治療。他事後表示，雖然身體沒有大礙，但仍感到有些頭暈，也還沒完全從驚嚇中回神。

由於當地近日仍有雷雨預報，美國哈里斯郡第四分局警長辦公室也提醒民眾，雷雨期間應避免使用有線電子設備，並遠離電線及水管，因為閃電可能透過住家的電力系統傳導，造成危險。

德州 閃電擊中

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