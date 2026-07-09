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警方傻眼！男子自殘後竟拿生殖器當火種 鄰居車庫慘遭祝融

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男子竟用自己生殖器當火種縱火。示意圖／ingimage
美國一名男子竟用自己生殖器當火種縱火。示意圖／ingimage

美國印第安納州發生一起荒唐的縱火案。一名36歲男子不僅持刀割下自己的生殖器，還將汽油潑在斷肢上點燃，直接拿自己的生殖器當火種，縱火點燃鄰居車庫。警方事後調查時，男子還謊稱自己是在市區遭人刺傷，最後才坦承一切都是自導自演，目前已遭依縱火罪起訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於5月6日，居住在印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）的36歲男子佩登（Christopher Peden），涉嫌持廚房刀具在鄰居車庫內自殘，割下自己的生殖器。根據警方調查，他在自殘之後，將汽油倒在斷肢上，再把它放在車庫門口附近的地板，點火引燃。

事發後，佩登遇到警方時聲稱，自己是在韋恩堡市中心遭人持刀攻擊，因此才會身受重傷。不過警方在調查過程中察覺佩登說詞疑點重重，進一步詢問後，他終於承認自己先前說謊，並表示希望「說出真相」，坦承所有傷勢都是自己造成，縱火行為也是他親手所為。

警方隨後前往現場蒐證，在車庫內查獲一個紅色塑膠汽油桶、四個打火機以及一把廚房刀具等證物，作為後續偵辦依據。目前佩登已被正式依縱火罪起訴，並預計於下週出庭應訊。警方尚未說明他的犯案動機，也未透露其犯行是否與精神問題有關，相關案情仍待法院進一步審理釐清。這起極為罕見的案件曝光後，也因犯案手法離奇，引發外界高度關注。

縱火

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