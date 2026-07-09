日本縫嘴案新線索！女嫌被爆「曾向室友收錢」 鄰居揭案發前詭異一幕

日媒報導，6月29日在日本茨城縣古河市一處住宅內，一名49歲女性涉嫌用針線縫合另一位42歲女性室友的嘴唇，並已於7月6日被警方依傷害罪嫌逮捕。

日本放送協會（NHK）、日本TBS電視台報導，遭逮捕的是自稱兼職人員的49歲女性櫻井政惠。她涉嫌在6月29日，在古河市的住宅內，持針線多次縫合一位42歲女性室友的上下嘴唇。

由於受害者的嘴部從鼻子下方到下唇下方被針線多次穿刺、上下唇遭縫死，導致她從29日至30日，整整24小時都無法飲水、進食，也不能說話。

這起事件在6月30日曝光。案發住宅附近的一家店家表示，一名戴著口罩的女性在30日向該店家求助，當時她手裡緊握著一張寫有「救救我」字樣的紙條。

店員隨即打電話報警，當時受害女性由於嘴唇被縫合，處於無法言語的狀態。

警方透露，由於縫線穿過受害者口腔內部，因此從外觀上較難一眼察覺。而受害者是趁著櫻井政惠出門的空檔，才成功從該住宅逃了出來。

受害者向警方表示，「因為太害怕櫻井政惠，所以沒能立刻逃走」。警方也透露，受害者解釋事件的起因是「因為發生了一些糾紛，嫌犯突然暴怒，隨後嘴唇就被縫了起來」。

警方先前並未透露櫻井政惠是否認罪。但根據最新消息，櫻井政惠已否認警方的指控。

TBS電視台實地採訪案發住宅及櫻井政惠身邊的友人、同事後發現，她是在大約一年前搬到這處住宅，一起同住的除了受害者，似乎還有其他人。

櫻井政惠的前同事表示：「曾聽說過她會讓離家出走、無處可去的人住下來，還會幫忙介紹工作之類的。」不過她也指出，聽說櫻井有向這些人收錢，似乎並不是以做慈善的心態提供住所。

一年前左右曾拜訪過櫻井政惠住處的一位友人則表示：「那間房子進了玄關後有一條走廊，櫻井的房間就在最裡面。那裡空間很狹窄，大概6張榻榻米大小（約3坪）的房間裡放了一張雙人床，養的貓也在那裡。看起來那應該是她自己的居住空間。」

該友人還表示，當時拜訪時就隱約察覺到一種違和感，並指出：「當時除了櫻井政惠，裡面好像還有另外兩個人。雖然不是很清楚狀況，但當時心裡覺得『為什麼這個人會在這裡？』、『她們到底在幹嘛？』後來發現，她們當時在打掃。」

報導指出，櫻井政惠到2025年2月為止，都在一家餐飲店兼職打工。曾與她一起工作的一位前同事透露，櫻井本人也提到過這件事。

櫻井政惠的前同事表示：「他們感覺就像是室友，或者是像合租家庭式套房那樣。她自己也有說過『有從室友那裡拿到錢』。」

另外，櫻井的前同事也指出，櫻井政惠平常雖然會正常來上班，但有時會撒謊提早下班。例如口頭上說「家人的丈夫病危了，得去醫院一趟」，但實際上卻是跑去參加聚會喝酒。

而就在案發前一個月，櫻井政惠的鄰居還拍下了一張詭異的照片。照片中，一名身穿短袖、抱著膝蓋蜷縮身體的女性，蹲坐在案發住宅外面。

這名鄰居表示，照片中的女性從深夜開始就一直蹲在外面。他補充，「到了早上我要去上班時，她依然在傾盆大雨中蹲坐在那裡。當時雖然覺得有點奇怪，但因為很難向她搭話，也就不知道該不該報警」。目前尚不清楚照片中的女性是否就是這起事件的受害者。

警方目前正針對櫻井政惠與受害者之間的關係以及詳細的案發經過進行調查。