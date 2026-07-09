日本池袋遭生化恐攻？新地標爆「便便之亂」 量販店嘆：常有人來不及

日本知名家電量販店「Yodobashi Camera」（友都八喜）近日在東京池袋商圈開設關東最大旗艦店。但開幕不到一週，社群平台上卻瘋傳店內連續發生「隨地便溺」事件。據日媒「集英社Online」報導，網友指稱商場部分區域遭封鎖、空氣清淨機全開，甚至驚呼「這難道是針對新店舖的生化恐攻嗎？」，離譜傳聞迅速瘋傳，讓熱鬧的新商場瞬間瀰漫濃厚味道。

不過，這似乎並非單一事件。從開店第5天的7月4日開始到7月6日，不只傳出Yodobashi池袋店內發現排泄物而大開空氣清淨機，以及部分4樓收銀台封鎖，連池袋車站另一側的東武百貨也傳出類似災情。面對這場「便便風波」，Yodobashi公關部門低調回應：「目前尚未確認實際狀況，暫不發表評論。」東武百貨則證實確有排泄物通報，但強調這純屬顧客生理上的突發狀況，並非刻意破壞的治安事件，事發後已迅速完成現場清潔與消毒。

其實，類似的「便溺危機」在大型商場屢見不鮮。當地同業的量販店員工透露，常有顧客來不及走到廁所而「就地解放」，且多因過度羞愧而直接逃離，最後皆由無辜的員工幫忙善後。

針對Yodobashi的風波，當地街區清潔人員和擔任西口廣場的70歲左右警衛也坦言，「由於公廁午夜便會關閉，加上許多超商不外借廁所，街頭長椅或暗巷經常出現排泄物。很可能是新商場空間太大，顧客單純找不到廁所，才釀成悲劇。」