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「人生一路走下坡」他自曝畢業就失業 慘變啃老族喊後悔讀大學
不少人為了完成大學學業，選擇申請助學貸款，等畢業後順利工作再慢慢償還。不過，日本一名30歲男子卻因疫情期間求職受挫，至今仍背負高達480萬日圓（約新台幣95萬元）的學貸，每月必須償還2萬日圓（約新台幣4000元），生活幾乎全靠父母支援，讓他無奈坦言「最後悔的，就是為了念大學背上這筆債」。
根據日媒《dmenu》報導，居住在北海道的30歲男子表示，自己當年為了升學，向日本學生支援機構申請有息學貸，總共借款480萬日圓。目前每月仍需償還2萬日圓。他坦言，當初認為畢業後一定能找到工作，因此沒有多想，沒想到如今卻成了沉重負擔。
男子表示，每月的還款已嚴重影響生活，讓他凡事都得先考量金錢問題，「想做的事情幾乎什麼都做不了」。他透露，大學畢業時正好碰上新冠疫情，就業市場低迷，導致求職不順，如今除了在家接案工作外，很難找到其他收入來源，收入遠低於預期，甚至自嘲目前的生活狀況「和長期待在家、不工作的啃老族幾乎沒兩樣」。
報導指出，他曾申請2年的學貸延期還款，目前已恢復繳款，但坦言若沒有父母提供經濟支援，自己根本無法負擔，因此也對此感到十分愧疚。
當被問到是否後悔申請學貸時，他毫不猶豫回答「後悔」。他認為，自己為了念大學背負債務，到頭來卻沒能順利就業，「感覺人生一路走下坡，只換來一場昂貴的教訓」。
此外，他也對日本的獎學金制度表達不滿，認為部分外國留學生能獲得免還款型獎學金，日本學生卻往往得背負貸款才能完成學業，直言這樣的制度讓人感到不公平。
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