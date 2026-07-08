快訊

巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

美伊停火協議成廢紙…台指期夜盤反轉震盪逾千點 明凌晨還有一項考驗

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

資深機師飛一半突跳機 22歲女學員靠自己「盲飛」安全著陸

聯合新聞網／ 綜合報導
女學員在目睹教練跳機後，冷靜地將飛機飛回機場。圖非當事人。示意圖／ingimage
女學員在目睹教練跳機後，冷靜地將飛機飛回機場。圖非當事人。示意圖／ingimage

阿根廷日前發生一起驚悚的空中驚魂案，一名22歲的女飛行學員在執行飛行訓練時，飛行教練竟在半空中突然解開安全帶跳機身亡！面對教練在眼前墜落的衝擊畫面，這名僅有極少飛行經驗的女學員強忍恐懼，獨自操作飛機成功降落，隨後立刻向當局通報這起空中慘劇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起離奇的事件發生在阿根廷哥多華省（Cordoba）的托萊多小鎮（Toledo）附近。當天下午，這名女學員與42歲的資深飛行教練貝爾塔佐（Leandro Bertazzo）共同駕駛一架塞斯納C-150（Cessna C-150）輕型飛機。不料，飛行到一半時，貝爾塔佐突然對學員說了一句：「妳知道該怎麼做，繼續往前開。」接著他便摘下耳機、收好手機等隨身物品，隨後果斷解開安全帶，用力推開艙門縱身跳下。

女學員在目睹教練墜落後，展現了極高的專業性與沉著態度。她一邊發送緊急訊息通報，一邊獨自操控飛機飛回起飛的奧爾梅多上校機場（Coronel Olmedo Airport），並完美降落。

軍警隨後根據她標記的座標，在20分鐘後於一處農田尋獲貝爾塔佐的遺體。飛行學校校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Alvarez）痛心地表示，貝爾塔佐平日總是帶著微笑，誰也沒料到他會做出如此極端的決定，但也大讚女學員成熟且果斷。

目前阿根廷警方已經對事故展開深入調查。初步調查發現貝爾塔佐生前曾接受過精神科治療，但鑑於案情太過罕見，調查人員也不排除是飛機艙門或安全系統的機械故障所致。當局目前正仔細核對飛行紀錄與通訊內容，試圖還原這場高空悲劇的真相。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

機師 阿根廷 教練

延伸閱讀

TikTok直播接吻遭公開鞭刑！印尼女子遭判21鞭 公開受刑痛到昏倒

自稱全球最小陰莖！曾被女同學嘲笑 他募款70萬求增大術：只想正常生活

孩子越早接觸螢幕越危險？ 研究：工作記憶與學習能力恐受影響

暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

相關新聞

超瞎手法！南韓一銀行經理網購卡通鈔 用「鴨子玩具假鈔」調包公款

南韓慶尚北道慶州市的一家新村信用合作社（Saemaul Credit Union）分行經理，利用職務之便，大膽偷走金庫內的巨額現金。最讓人匪夷所思的是，他為了掩人耳目，竟然用網購來的「卡通玩具假鈔」企圖魚目混珠，超瞎的犯罪手法在被揭發後瞬間引發社會熱議。

14年後同一頭大象再度找上門！尼泊爾男子一家遭「復仇象」奪走四條命

尼泊爾一名男子的父母遭野象攻擊死亡，男子為了遠離動物攻擊的威脅，帶著家人搬離故鄉想忘記傷痛，沒想到14年後，同一頭大象竟再次出現，又害死男子的媳婦與年幼孫子。

資深機師飛一半突跳機 22歲女學員靠自己「盲飛」安全著陸

阿根廷日前發生一起驚悚的空中驚魂案，一名22歲的女飛行學員在執行飛行訓練時，飛行教練竟在半空中突然解開安全帶跳機身亡！面對教練在眼前墜落的衝擊畫面，這名僅有極少飛行經驗的女學員強忍恐懼，獨自操作飛機成功降落，隨後立刻向當局通報這起空中慘劇。

「人生一路走下坡」他自曝畢業就失業 慘變啃老族喊後悔讀大學

不少人為了完成大學學業，選擇申請助學貸款，等畢業後順利工作再慢慢償還。不過，日本一名30歲男子卻因疫情期間求職受挫，至今仍背負高達480萬日圓（約新台幣95萬元）的學貸，每月必須償還2萬日圓（約新台幣4000元），生活幾乎全靠父母支援，讓他無奈坦言「最後悔的，就是為了念大學背上這筆債」。

經濟壓力下連假體都賣？ 俄羅斯掀「二手隆乳假體」販售潮

俄羅斯近來流行一項令人意外的網拍商品，不少女性在拆除隆乳用的矽膠假體後，竟將其放上網路拍賣，希望回收部分手術費用。這股「二手隆乳假體」販售潮引發熱議，也讓醫療專家緊急提醒，使用他人曾植入體內的假體，恐帶來嚴重健康風險。

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

有些人嚮往到不同國家工作、生活，不過文化差異有時比語言更難適應。一名英國女子20多歲時離開倫敦，到日本鄉間擔任高中英文教師，原以為能過著悠閒慢活的生活，沒想到真正讓她難以適應的，並非飲食或語言，而是日本獨特的職場文化。待了一年後，她最終選擇離開日本返回英國，並分享自己印象最深刻的幾項文化衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。