資深機師飛一半突跳機 22歲女學員靠自己「盲飛」安全著陸

阿根廷日前發生一起驚悚的空中驚魂案，一名22歲的女飛行學員在執行飛行訓練時，飛行教練竟在半空中突然解開安全帶跳機身亡！面對教練在眼前墜落的衝擊畫面，這名僅有極少飛行經驗的女學員強忍恐懼，獨自操作飛機成功降落，隨後立刻向當局通報這起空中慘劇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起離奇的事件發生在阿根廷哥多華省（Cordoba）的托萊多小鎮（Toledo）附近。當天下午，這名女學員與42歲的資深飛行教練貝爾塔佐（Leandro Bertazzo）共同駕駛一架塞斯納C-150（Cessna C-150）輕型飛機。不料，飛行到一半時，貝爾塔佐突然對學員說了一句：「妳知道該怎麼做，繼續往前開。」接著他便摘下耳機、收好手機等隨身物品，隨後果斷解開安全帶，用力推開艙門縱身跳下。

女學員在目睹教練墜落後，展現了極高的專業性與沉著態度。她一邊發送緊急訊息通報，一邊獨自操控飛機飛回起飛的奧爾梅多上校機場（Coronel Olmedo Airport），並完美降落。

軍警隨後根據她標記的座標，在20分鐘後於一處農田尋獲貝爾塔佐的遺體。飛行學校校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Alvarez）痛心地表示，貝爾塔佐平日總是帶著微笑，誰也沒料到他會做出如此極端的決定，但也大讚女學員成熟且果斷。

目前阿根廷警方已經對事故展開深入調查。初步調查發現貝爾塔佐生前曾接受過精神科治療，但鑑於案情太過罕見，調查人員也不排除是飛機艙門或安全系統的機械故障所致。當局目前正仔細核對飛行紀錄與通訊內容，試圖還原這場高空悲劇的真相。

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