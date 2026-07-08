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超瞎手法！南韓一銀行經理網購卡通鈔 用「鴨子玩具假鈔」調包公款

聯合新聞網／ 綜合報導
銀行經理用玩具假鈔魚目混珠，偷走大筆現金。示意圖／ingimage
銀行經理用玩具假鈔魚目混珠，偷走大筆現金。示意圖／ingimage

南韓慶尚北道慶州市的一家新村信用合作社（Saemaul Credit Union）分行經理，利用職務之便，大膽偷走金庫內的巨額現金。最讓人匪夷所思的是，他為了掩人耳目，竟然用網購來的「卡通玩具假鈔」企圖魚目混珠，超瞎的犯罪手法在被揭發後瞬間引發社會熱議。

ODDITYCENTRAL報導，這起荒謬的盜領案發生在一家規模極小、員工稀少的分行。這名未公開姓名的分行經理，利用每天親自將現金存入金庫的機會，長期上演「偷天換日」的戲碼。他趁著四下無人，偷偷把真鈔塞進自己口袋，再換成網購來的5萬韓元假鈔。這些假鈔粗糙得離譜，上面印著鴨子、熊等可愛的卡通圖案，根本是一眼就能看穿的兒童玩具紙鈔。但由於該分行平時根本沒有人會去複查金庫，才讓他屢屢得逞。

這起神扯的「卡通鈔偷渡案」之所以曝光，是因為有員工察覺到經理進出金庫的行為異常，於是向總公司舉報，這才戳破了這場荒謬的騙局。相關的玩具假鈔照片與影片隨後在社群媒體上瘋傳，讓網友全都看傻了眼。雖然官方未透露具體的失竊金額，但以一疊疊5萬韓元（約合新台幣1,065元）的規模來看，涉案金額顯然不小。

令人驚訝的是，新村信用合作社在查明真相後，並沒有第一時間向警方報案，反而選擇私下和解。在事件外洩後，總公司才隨之發表聲明指出，已將該名分行經理革職，由於對方已全數歸還盜領的款項，因此銀行方面認為此案已結清，不打算追究法律責任。這種「大事化小」的消極態度，也讓外界質疑金融機構的內控與防堵機制根本形同虛設。

南韓 銀行 偷竊 假鈔

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