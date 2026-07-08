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14年後同一頭大象再度找上門！尼泊爾男子一家遭「復仇象」奪走四條命

聯合新聞網／ 綜合報導
尼泊爾一家人遭同頭大象攻擊奪走四條人命。示意圖／ingimage
尼泊爾一家人遭同頭大象攻擊奪走四條人命。示意圖／ingimage

尼泊爾一名男子的父母遭野象攻擊死亡，男子為了遠離動物攻擊的威脅，帶著家人搬離故鄉想忘記傷痛，沒想到14年後，同一頭大象竟再次出現，又害死男子的媳婦與年幼孫子。

ODDITYCENTRAL報導，2012年，沙尼查拉（Shanichara Bote）的父母在尼泊爾馬迪（Madi）地區的巴魯瓦市集（Baruwa Bazaar）遭野象攻擊死亡。當時，隨著人類開發逐漸侵入野生動物棲息地，當地居民頻繁面臨野生動物襲擊，沙尼查拉認為一家人已無法繼續生活在原地。

為了逃離危險，他帶著剩餘家人渡過拉普蒂河（Rapti River），搬到賈加特普爾（Jagatpur）地區。他原以為河流能成為天然屏障，讓家人遠離那頭兇猛的大象，然而多年後，悲劇竟再次重演。

2026年7月5日下午，沙尼查拉到尼泊爾奇旺（Chitwan）警察局報案。他25歲的媳婦與4歲的孫子遭同一頭大象攻擊死亡。沙尼查拉無奈地表示，本以為搬家越過河流就能安全，想不到這麼多年過去，「那頭大象還是找到了我們。」

這頭造成悲劇的大象叫做杜爾貝（Dhurbe），是尼泊爾野生動物保育圈惡名昭彰的野象。牠住在奇旺國家公園（Chitwan National Park），這是尼泊爾第一個受到保護的自然區域。根據保育單位資料，過去23年來，杜爾貝至少造成25人死亡。

奇旺國家公園保育官員表示，為了掌握這頭具有高度攻擊性的雄象行蹤，相關單位已使用衛星追蹤項圈監控牠的活動。在此次賈加特普爾事件前，杜爾貝已被確認造成23人死亡，加上最新兩名受害者後，死亡人數升至25人。

專家認為，杜爾貝的攻擊行為可能與雄象成長過程有關。年輕雄象通常會被象群中的成年雄象驅離，被迫獨自生活。部分研究人員推測，長期孤立與生存壓力可能使牠更容易進入人類聚落尋找食物，進而增加衝突。

印度與尼泊爾等地發生野象攻擊事件並不罕見，但沙尼查拉一家在相隔14年後，兩度遭遇同一頭大象造成傷害，仍被視為極為罕見且令人震驚的悲劇。

大象 尼泊爾

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