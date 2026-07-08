經濟壓力下連假體都賣？ 俄羅斯掀「二手隆乳假體」販售潮

俄羅斯近來流行一項令人意外的網拍商品，不少女性在拆除隆乳用的矽膠假體後，竟將其放上網路拍賣，希望回收部分手術費用。這股「二手隆乳假體」販售潮引發熱議，也讓醫療專家緊急提醒，使用他人曾植入體內的假體，恐帶來嚴重健康風險。

據ODDITYCENTRAL報導，俄羅斯近十多年來隆乳手術數量已下降約40%，但近幾個月網路分類廣告卻陸續出現大量二手隆乳假體出售資訊。賣家給出的理由五花八門，包括「生完小孩了」、「已經看膩了」、「它讓我失去自信」、「身體一直疼痛」，也有人坦言只是希望「多少把手術花的錢拿回來」。

有分析人士認為，除了個人因素外，這股現象也可能反映俄羅斯近年的經濟壓力，包括匯率波動、民眾購買力下降、西方企業撤離及燃料短缺等因素，讓部分民眾開始出售各種值錢物品，甚至連植入物也不例外。值得注意的是，部分賣家都來自莫斯科（Moscow）及聖彼得堡（Saint Petersburg）等經濟較發達地區。

據俄羅斯Telegram頻道《BAZA》報導，知名品牌Mentor的隆乳假體原價約14萬盧布（約新台幣5萬8,000元），二手售價僅3萬5,000盧布（約新台幣1萬4,700元）；另一品牌Motiva原價約20萬盧布（約新台幣8萬4,000元），網路售價甚至只剩3萬盧布（約新台幣1萬2,000元）。

不過，醫療專家強調，幾乎沒有整形外科醫師會替患者植入二手矽膠假體。由於假體取出後仍殘留原使用者的生物組織，不僅無法透過高溫或消毒液徹底滅菌，若再次植入人體，可能引發免疫排斥、組織壞死，嚴重時甚至危及生命。

專家因此呼籲，二手隆乳假體即使價格再便宜，也絕不應重新植入人體，若真的想收藏，最多只能當成紀念品，而非醫療用品。