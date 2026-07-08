夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

有些人嚮往到不同國家工作、生活，不過文化差異有時比語言更難適應。一名英國女子20多歲時離開倫敦，到日本鄉間擔任高中英文教師，原以為能過著悠閒慢活的生活，沒想到真正讓她難以適應的，並非飲食或語言，而是日本獨特的職場文化。待了一年後，她最終選擇離開日本返回英國，並分享自己印象最深刻的幾項文化衝擊。

據日媒《Business Insider》報導，這名女子回憶，自己原本住在熱鬧的倫敦，後來前往日本一處山區小鎮任教，希望享受鄉村生活。然而，真正開始工作後，她才發現，日本職場文化與英國截然不同。

她表示，上班第一天開始，同事幾乎天天都會分送小點心，後來詢問才知道，原來日本有「伴手禮文化」，只要請假外出旅遊，甚至因故離開工作崗位，回來後通常都會準備伴手禮分送給所有同事，除了分享旅行收穫，也帶有「謝謝大家讓我休假」以及「不好意思造成大家麻煩」的意思。

由於學校約有40名教職員，她聽到每次都得準備40份伴手禮時相當驚訝。同事還笑著說「花費其實不便宜」。她坦言，一開始覺得這項文化十分有趣，但久了之後，每次旅行都得先煩惱要買什麼伴手禮，反而讓出遊多了一層壓力。

另一件讓她印象深刻的是請假制度。報導指出，她剛到任時，公司告知一年有20天特休，主管便提醒，「最好預留一半假期，以備生病時使用」。她原本以為公司會另外提供病假，對方卻解釋，雖然制度上有病假，但實際申請通常需要就醫並提出診斷證明，因此不少人還是直接使用特休請病假。

沒想到上任約3個月後，她真的生病，休養兩周後才發現自己的特休天數已經少了一半。此外，日本教師即使碰到暑假等長假，沒有學生上課，仍多半需要到校辦公，身邊同事也幾乎不會趁這段時間請假。有一次她向同事抱怨此事，對方竟秀出自己的休假紀錄，自豪表示已累積120天特休沒有使用，並透露自己6年來從未請過一天假，讓她相當震驚。

除了休假文化，工時也是她難以適應的一環。她指出，身邊教師每天放學後仍要指導社團活動，經常工作超過12小時。起初她都準時下班，但久而久之，也擔心自己被認為不夠努力，因此開始跟著留下加班，即使沒有特別需要處理的工作，也會待到傍晚6點左右才離開。

她回憶，當自己逐漸習慣加班後，有同事笑著稱讚「終於開始融入日本職場了」，她當下只能勉強擠出笑容。待滿一年後，她最終決定辭去工作返回英國。她強調，離開並不是因為日本職場制度有問題，而是日本有自己的一套工作文化與價值觀，只是與自己從小接受的英國工作觀念不同。

她表示，這段經歷讓自己深刻體會，每個國家對工作、休息與責任的看法都不一樣，而自己其實比想像中更重視工作與生活平衡。如今她仍住在英國，雖然偶爾會懷念在日本任教的日子，但若談到職場文化，她仍認為倫敦才是最適合自己的地方。