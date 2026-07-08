4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂 逃離鱷口終傷重不治

美國佛羅里達州日前發生1宗短吻鱷傷人慘劇！美國1名31歲女子與男友以及1名女性友人在當地州立森林的河道戲水消暑時，突遭1條巨型短吻鱷襲擊，短吻鱷死死咬住女子雙臂，其中1隻手臂被當場咬斷，另1隻也僅剩皮肉相連；直到短吻鱷鬆口，男友才與友人合力將女子拉回岸上。惟女子在送醫治療途中宣告不治。男友回憶，受害女在臨終前表示，「一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」。

當地野生動物保護協會事後派出捕鱷專家與直升機展開空中搜索，成功在案發地點附近捕獲2條長達約4米的巨型短吻鱷，現正進行DNA比對，以確認涉案個體。目前事發的巴爾街登山口步道已被緊急封閉。

美國女突遭短吻鱷襲擊

據外媒綜合報道，事發於佛羅里達州塞米諾爾郡（Seminole County）的小大艾孔州立森林（Little Big Econ State Forest），6月28日下午約1時許，31歲女子布里塔妮（Brittany Clark）與男友及1名女性友人在森林內的艾孔洛哈契河（Econlockhatchee River）中戲水消暑，此時1條巨型短吻鱷突然從水中竄出，死死咬住布里塔妮手臂，男友試圖拉回布里塔妮，但由於力量過於懸殊，最終短吻鱷將2人一併拖下水。

男友設法短暫讓布里塔妮掙脫，但鱷魚隨即又咬住布里塔妮另1隻手臂，直到鱷魚鬆口，男友才與友人合力將布里塔妮拉回岸上。同行友人隨即撥打911報警，根據塞米諾爾郡警局公布的報案錄音顯示，友人當時的語氣極度恐慌，她向接線員說明了布里塔妮雙臂遭到嚴重咬傷，其中1隻手臂已被咬斷，另1隻也僅剩皮肉相連。

受害女臨終遺言：一定要照顧好

警方日前公布了趕到現場時的執法記錄儀畫面，畫面顯示，男友在救護車趕到前，為了不讓受重傷的女友遭到曝曬，在岸邊搭起臨時帳篷為其遮陽光，並全程守候在旁。救援人員趕赴現場後，隨即對受害女實施急救並安排送醫，但受害女在前往醫院的途中被宣告死亡。

男友在事後接受採訪時含淚說道「在等待救護車的時候，布里塔妮（受害女）只是不停地叮囑我，一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」，「這是她對我說的最後1件事，其他的我都不記得了」。

家屬與男友網絡發起籌款 男友表示將履行受害女最後承諾

布里塔妮的哥哥（Nate Clark）和男友在事後悲痛萬分，並形容布里塔妮是1個熱愛大自然、熱愛單車運動且充滿活力的女孩。家屬與男友已在網絡上發起了籌款，男友也向媒體表示，他將會履行在帳篷下對女友許下的最後承諾，替她一輩子好好守護、照顧那隻德國牧羊犬霍基（Hokie）。

官方派捕鱷魚專家和直升機抓捕短吻鱷

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）在接報後，隨即調派捕鱷專家與直升機展開空中搜索，當局在案發地點附近成功捕獲2條長達約4米的巨型短吻鱷，現正進行DNA比對，以確認涉案個體。目前事發的巴爾街登山口步道（Barr Street）已被緊急封閉。

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文章授權轉載自《香港01》