一口水都不能喝？日護理師曝「守ICU慘況」惹同情 網友轟投訴者無理

護士協助救急扶危，卻連自身的基本生理需求也要犧性？日本1名職護士於Ｘ（原Twitter）上發帖訴苦，指自己曾經於ICU（深切治療部）工作，其間因為喝了幾口水而被患者投訴，又曾被病人罵是「殺人犯」或拳打和扇耳光，但醫療機構的管理層總是息事寧人，往往要基層護士承受壓力。

帖文貼文隨即引來大批網友表示同情，對於護士要啞忍無理對待感到憤怒，又痛斥投訴人無理取鬧：「護士也是人，又不是機器人」。

網友聲援：護士也是人，不是機器人

該名日本護士在帖文中無奈寫道：「據說有人投訴護士在護士站喝水……說真的，護士也是人啊，總得讓我們喝水吧？」該帖文控訴前線醫護人員基本權益被剝奪，在社交平台曝光後迅速被瘋傳。大量網友留言聲援，對種種不合理的投訴或表達對強烈不滿：「護士又不是機器人」、「喝水都要被投訴……補水是人維持生存的基本需求啊」。

不少醫護同業也留言分享了自身經歷，「我所在的機構也發生過類似投訴，患者說不能容忍我們在他們能看到的地方喝水」，「我們這裡如果護士因為喝水、去廁所讓患者等候，也會被投訴」，這也透露出這類情況很可能普遍存在於其他醫療機構。

駐ICU守人工心肺「繃緊救人」 躲設備房喝水仍被投訴

樓主透露，自己歷年來遇過多次同類事件，憶述剛入職時，曾在某大學附屬醫院的ICU（深切治療部）工作。某次值班時，心肺輔助系統（PCPS，俗稱「人工心肺」）還在運行，整個病區只有她獨自值班，根本不能走開去休息區。

樓主表示當時整個狀態都繃得很緊，但她實在口渴，為了避開患者視線，刻意躲在帶有隔板的設備清洗水槽旁，背對着患者偷偷喝了幾口水。未料，1位意識清醒的患者看到她喝水後，隨後就發起投訴。雖然當時前輩告訴她，「可以把水帶到水槽區域，適時補充水分」，但被投訴後，上級最終仍迫於壓力要求她「今後注意行為規範」。

樓主其後轉職到現時任職的醫院後，還是會遇到類似事件，該院的ICU和休息區僅隔了1扇常開的門，醫護人員的一舉一動完全暴露在外面，有一次她正在休息區喝樽裝水，有病人家屬見狀勃然大怒，當場指責「上班還拿著樽裝水喝，這是甚麼工作態度？」。最終要護士長出面調停才把事件平息，但此後ICU內被禁止攜帶任何飲品。樓主指儘管醫院後來單獨開闢了休息區，但ICU隨時可能接收急診患者，很多時候根本來不及趕到遠處的休息區。

醫護痛心自白：醫院根本不會保護我們

此類問題絕不僅限於針對喝水的投訴。發帖者稱，自己還曾多次遭受患者的辱罵與暴力攻擊。她在ICU工作時，曾被譫妄狀態的患者辱罵「殺人犯」，甚至還遭對方拳打、扇耳光。但最讓她心寒的，是醫療機構管理層的態度。

發生暴力事件 護士反被上級指責

哪怕發生了這類投訴和暴力事件，醫院也根本不站在醫護人員的立場提供保護，甚至護士長和護理部總監還會反過來指責她：肯定是你護理不到位，才會被患者打，你損害了我們醫院形象。

樓主更踢爆醫院職場上存在不公平的雙重標準，她認為醫生喝瓶裝水根本不會有人說三道四，而醫生把瓶裝水放在護士工作站也是司空見慣的事，可患者家屬看到了，反而會誤會是護士放的，然後發起投訴。樓主坦言臨床工作中確實需要對患者保持尊重與體諒，但質疑是否意味着護士每次喝水都要小心翼翼，時刻顧忌患者和家屬的眼光？而樓主詢問過身邊朋友以及通過社交媒體結識的其他護士，發現有相當多同業都有過類似遭遇。

面對各式各樣的投訴，樓主指每次醫院都會向全體工作人員發通報，還要求前線反思如何才能杜絕投訴。她直斥管理層這種息事寧人的處理手法，令自己完全提不起勁要晉升至管理層。她反問對於對層出不窮的無理投訴，到底還要讓本就處於弱勢的護士忍氣吞聲到何時？而帖文再度引發外界對醫護職場環境的深度反思。

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文章授權轉載自《香港01》