屁股藏毒被抓包！她辯稱親密接觸「被塞入古柯鹼」 連美警都傻眼

美國佛羅里達州日前發生1宗藏毒案。1名30歲女子因涉嫌拒捕被帶返警署，在入獄前的例行搜身時，被人體掃描器發現其下半身有異常，在其屁股藏有1包重約3.8克的古柯鹼。該名女子事後竟辯稱對毒品不知情，懷疑是早前與人「親密接觸」時被塞入體內。當地警長對此荒謬藉口大感無奈，直言「完全無法捏造（Can't make this stuff up）」。

遇交通截查涉拒捕 被押返拘留所

案件發生於佛羅里達州布里瓦德縣（Brevard County），30歲女疑犯列根·考克斯（Reagan Cox）於6月27日早上在常規的交通截查中被警方截停。她涉嫌非暴力拒捕（Resisting without violence），被警方當場拘捕，並押解至當地的縣監獄作進一步調查。

掃描器識破異狀 毒品掉落當場人贓並獲

懲教人員在考克斯辦理羈留手續時安排她進行全身人體掃描，掃描器顯示其下半身存在「異常陰影」。懲教人員隨即將她帶到更衣室作進一步檢查。

警方透露，考克斯在更衣室內一直試圖用手遮掩臀部位置。當人員命令她移開雙手時，其屁股掉落出1個裝有約3.8克古柯鹼的小膠袋在地板上，當場人贓並獲。

考克斯面對鐵證否認自己藏毒，聲稱對該包毒品毫不知情，並堅稱這包古柯鹼一定是其他人在與她進行「親密接觸」時，不慎塞進她體內的。

罪加一等 面臨走私違禁品入獄重罪

針對考克斯的狡辯，布里瓦德縣警長艾維（Wayne Ivey）在社交媒體上發文形容事件「完全無法捏造（Can't make this stuff up）」。他幽默地告誡大眾：「各位，如果你連別人把古柯鹼留在你的『監獄錢包』（Jail Purse，美國俚語，指用下體或直腸藏匿違禁品）裡都毫無察覺，這絕對是叫你遠離毒品的最佳警告！」

考克斯除了原本的拒捕罪名外，將面臨一項「涉嫌將受管制危險藥物帶入拘留設施」的重罪指控（Felony charge）。案件目前仍在進一步調查中。

無論出於任何原因，切勿隨便替他人拿行李或手提包！馬來西亞1名女子與男友及女友人到泰國入住酒店時，女友人聲稱「有急事要處理」，女子便幫忙對方拿包，詎料被當地警方在包內檢獲藏有違禁的雅巴藥丸（Yaba，服用後會產生嚴重幻覺，甚至出現暴力行為），無意間成為運毒者，最終被判監禁5年。

涉事女子目前已被關押2年，她非常渴望與家人團聚，稱「我非常想念我的父母，特別是開齋節快到了」。泰國那拉提瓦府的監獄主任表示，現時當地有7名涉及毒品罪行的馬來西亞女囚犯。

馬國女子袋內藏毒在泰國被捕

綜合馬來西亞媒體報導，當地26歲女子安娜（化名）於2023年和男友在泰國素艾哥洛縣（Wat Thong Di Pracharam）一間酒店被捕，警方在她的袋內檢出屬違禁品的雅巴藥丸。

誤信友人「有急事」幫拿包

安娜憶述，案發當日她與男友以及女友人入住該酒店，「她（友人）要我幫忙拿包，因為她有急事要處理」。安娜稱不知道袋內藏有毒品，她強調「只是想幫朋友」。但她其後被泰國警方拘捕，最後更被判處監禁5年。

共7名馬國女子因毒品被泰國判囚

泰國那拉提瓦府的監獄主任表示，安娜是因毒品罪名而被捕的7名馬來西亞女囚犯之一。監獄主任形容安娜的情況並不是特殊例子，因為在7名囚犯中，有一半疑似被馬泰邊境的販毒集團利用，成為毒騾（指偷運毒品的人，非真正毒販）。

被捕人大多約20多歲 面臨刑期最長達5年

監獄主任續稱，囚犯大部份人年約20多歲，面臨刑期最長達5年。雖然身處獄中，但當中近8成的穆斯林人士仍然可以慶祝開齋節，除了獲准舉行開齋節祈禱儀式，以及履行宗教義務外，節日期間監獄亦允許囚犯家人前來探監。

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文章授權轉載自《香港01》