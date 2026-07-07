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「好心」幫外國人帶超重行李…日女嘻笑發文 網砲轟：蠢到無可救藥

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女性在關西機場幫一位陌生外國女性帶超重行李，甚至在社群網站高調發文，渾然不知自己身陷極高風險。 示意圖／AI生成
一名日本女性在關西機場幫一位陌生外國女性帶超重行李，甚至在社群網站高調發文，渾然不知自己身陷極高風險。 示意圖／AI生成

出國遇陌生人求助分擔行李，千萬別當濫好人！日本一名女子日前在社群高調發文，稱在關西機場遇到行李超重4公斤的馬來西亞旅客，她竟發揮「愛心」，將對方物品塞進自己粉色包包幫忙過關，還打趣寫著：「若裡面是毒品，我是不是會被抓？」這種毫無危機意識的荒謬無知行徑，立刻遭網友猛烈抨擊。

曾任警視廳刑警的律師澤井康生在日媒「律師.com」上嚴正警告，若行李內藏毒，在日本最高面臨無期徒刑。許多人天真以為辯稱「不知情」、「純幫忙」就能免責，但實務上法院常依「回收措施原則」，認定大量毒品必涉走私集團，進而推斷運送者理應知情。即便有監視器畫面佐證且最後幸運獲判無罪，當事人也必定會經歷漫長的逮捕與羈押，付出極為慘痛的代價。

若將這份無知搬到國外，後果更不堪設想。律師強調，各國對毒品走私刑罰標準不一，在東南亞或中國大陸等地，運毒往往直接死刑。國外司法體系根本未必會理會外國旅客「出於好心」的單方面辯詞，一時盲目的善意，極可能瞬間斷送自己的性命，風險高到令人不寒而慄。

針對該女子的荒謬行為，有日本網友痛罵：「恕我直言，這真是蠢到無可救藥。」並翻出真實血淚案例：2009年，37歲日本前護理師竹內真理子入境馬來西亞時，因行李被查獲3.6公斤毒品遭判處死刑，直到2年前才獲減刑為30年有期徒刑。因此切勿隨意代管他人行李，以免淪為毒販代罪羔羊。

毒品 走私 行李 關西機場 日本 馬來西亞

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