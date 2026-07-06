公廁糞坑地板崩塌女子直插、排泄物深至腰 受困3小時慘了

看字都覺得臭！澳洲北領地發生了1宗荒誕又驚險的受困意外，1名女子與家人在當地公路旅行，途中停車準備使用路邊廁所時，腳下地板突然坍塌，導致她整個人直接栽進大量排泄物的糞坑中，排洩物深到直達其腰部。女子在臭氣薰天的環境下受困整整3個小時，其丈夫向途經此地的工人求助，在各人合力施救下才成功脫離險境。

女子腳下地板崩塌 整個人栽入糞坑

據BBC報導，事件發生在澳洲北領地亨伯里隕石保護區（Henbury Meteorites Conservation Zone），女事主與丈夫和2個孩子進行公路旅行，打算從達爾文（Darwin）開車返回坎培拉（Canberra）家中，並在位於愛麗絲泉（Alice Springs）西南方向約145公里處停下，準備使用路邊的廁所解決生理需要。當女子進入廁所時，沒料到腳下的地板突然坍塌，導致她直接掉入充滿排泄物的糞坑中。

熱心工人出動車輛牽引救援

目擊者在Facebook上發文透露，事發廁所的情況極為惡劣，坑內充斥排泄物、垃圾和兒童尿片。北領地工作安全局官員證實，女子在受困約3個小時後，她的丈夫在路邊成功攔下1名路過的熱心工人，對方隨即將繩索放入糞坑讓女子抓穩，接着使用車輛發力牽引，整個救援過程超45分鐘；女子獲救後被緊急送往附近醫院，幸並無大礙。

偏遠地區旱廁安全惹關注

北領地工作安全局稱，這種簡陋旱廁在澳洲農村地區，尤其是在沒有電網覆蓋的地區和路邊休息站是非常常見的。此事件發生後，大眾開始關注旱廁的安全隱患以及日常養護問題。

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文章授權轉載自《香港01》