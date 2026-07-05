快訊

挑戰今年「風王」! 巴威颱風這天強度將達巔峰 最快周四發布海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

5歲小象慘遭撞死…母象悲痛守候7小時 汽車墜谷5公尺深

香港01／ 撰文：林嘉敏
大象。示意圖／Ingimage
大象。示意圖／Ingimage

馬來西亞柔佛州豐盛港（Mersing）7月1日凌晨發生一宗令人心碎的人象衝突悲劇。一頭小象不幸遭車輛撞死，母象不捨幼崽遺體，在路邊守候長達7小時、徘徊不離，一度佔據路面造成交通中斷。

據馬國媒體BERNAMA報導，事故發生於淩晨2時28分，一名31歲男子駕車行經當地路段時不慎撞上小象，車輛隨即失控墜落5公尺深谷，司機受困車內、腿部重傷，後由救援人員送醫救治。

經當地野生動物局調查，罹難小象為5歲雌性個體、體長約150厘米、無象牙。事發後母象長時間停留現場不願離開，直至上午8時30分官方人員到場，才將母象平安驅趕回森林，並按規定掩埋小象遺體。

當局表示，近日將加強巡邏，確保母象安全，防止其再折返事故現場。目前該路段已設立警告標誌，提醒附近有象群出沒，建議駕駛經過時謹慎通行。

延伸閱讀：

馬來西亞沙巴水上村大火 約千高腳屋被燒毀　逾9000人受災

世界盃動物預測大盤點：大象踩爆波估德國贏 鯊魚撐巴西卻遇冷

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 小象 大象

相關新聞

5歲小象慘遭撞死…母象悲痛守候7小時 汽車墜谷5公尺深

馬來西亞柔佛州豐盛港（Mersing）7月1日凌晨發生一宗令人心碎的人象衝突悲劇。一頭小象不幸遭車輛撞死，母象不捨幼崽遺體，在路邊守候長達7小時、徘徊不離，一度佔據路面造成交通中斷。

最小僅14歲！柬埔寨6女童被誘騙遠嫁大陸 中越邊境獲救

6名柬埔寨女童落入犯罪團夥設下的跨境婚介陷阱，被誘騙遠嫁中國，所幸在越南與中國邊境被越南警方及時發現並攔截，其中年齡最小者僅14歲。

公然調教？紐約比基尼辣妹大綁男子成「木乃伊」 狂澆牛奶笑：幫他補鈣

紐約街頭近日出現令人瞠目結舌的畫面，在氣溫逼近攝氏38度的高溫下，一名從事戀物癖與支配／臣服（BDSM）表演工作的女子，竟將一名男性全身層層包裹塑膠膜後固定在街頭路燈柱旁，接著再當眾將數加侖牛奶從對方頭頂淋下，整個過程吸引大批路人駐足圍觀，影片更迅速在社群平台瘋傳，引發的熱烈討論。有人認為是令人匪夷所思的惡作劇，也有人視為人體藝術，讓這起街頭事件掀起話題。

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

琉球新報報導，日本氣象廳資料顯示，今年第9號颱風巴威持續以猛烈強度向西移動，後續路徑若未明顯改變，最快10日前後可能對沖繩地區帶來明顯影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。