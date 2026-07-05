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5歲小象慘遭撞死…母象悲痛守候7小時 汽車墜谷5公尺深
馬來西亞柔佛州豐盛港（Mersing）7月1日凌晨發生一宗令人心碎的人象衝突悲劇。一頭小象不幸遭車輛撞死，母象不捨幼崽遺體，在路邊守候長達7小時、徘徊不離，一度佔據路面造成交通中斷。
據馬國媒體BERNAMA報導，事故發生於淩晨2時28分，一名31歲男子駕車行經當地路段時不慎撞上小象，車輛隨即失控墜落5公尺深谷，司機受困車內、腿部重傷，後由救援人員送醫救治。
經當地野生動物局調查，罹難小象為5歲雌性個體、體長約150厘米、無象牙。事發後母象長時間停留現場不願離開，直至上午8時30分官方人員到場，才將母象平安驅趕回森林，並按規定掩埋小象遺體。
當局表示，近日將加強巡邏，確保母象安全，防止其再折返事故現場。目前該路段已設立警告標誌，提醒附近有象群出沒，建議駕駛經過時謹慎通行。
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文章授權轉載自《香港01》
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