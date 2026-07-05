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最小僅14歲！柬埔寨6女童被誘騙遠嫁大陸 中越邊境獲救

香港01／ 撰文：朱加樟
柬埔寨女童落入犯罪團夥設下的跨境婚介陷阱，被誘騙遠嫁中國。示意圖／Ingimage
柬埔寨女童落入犯罪團夥設下的跨境婚介陷阱，被誘騙遠嫁中國。示意圖／Ingimage

柬埔寨媒體《柬中時報》7月1日報導，6名柬埔寨女童落入犯罪團夥設下的跨境婚介陷阱，被誘騙遠嫁中國，所幸在越南與中國邊境被越南警方及時發現並攔截，其中年齡最小者僅14歲。

報導指，柬埔寨與越南接壤的干拉省省長郭宗朗7月1日在社交媒體發文，透露上述消息。

郭宗朗表示，一些年輕女孩輕信「嫁給中國丈夫」的虛假承諾，以為能夠改變生活，最終不僅未必獲得幸福，反而可能陷入困境，甚至面臨法律風險。

郭宗朗呼籲家長加強對子女，特別是未成年人的關心和監管，提高警惕，防止受騙。同時提醒民眾不要輕信境外婚介或高薪工作的誘惑，以免落入跨境犯罪團夥設下的陷阱，成為人口販運或詐騙犯罪的受害者。

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文章授權轉載自《香港01》

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