公然調教？紐約比基尼辣妹大綁男子成「木乃伊」 狂澆牛奶笑：幫他補鈣

紐約街頭近日出現令人瞠目結舌的畫面，在氣溫逼近攝氏38度的高溫下，一名從事戀物癖與支配／臣服（BDSM）表演工作的女子，竟將一名男性全身層層包裹塑膠膜後固定在街頭路燈柱旁，接著再當眾將數公升牛奶從對方頭頂淋下，整個過程吸引大批路人駐足圍觀，影片更迅速在社群平台瘋傳。有人認為是令人匪夷所思的惡作劇，也有人視為人體藝術，讓這起街頭事件掀起話題。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生在紐約市諾利塔（Nolita）一帶的斯普林街（Spring Street）與莫特街（Mott Street）路口。從事戀物癖專業工作的薩賓・塔圖（Sabine Tautou）當天將街頭當成拍攝場景，安排一名特地從馬里蘭州前來的男性合作對象演出「木乃伊化（Mummification）」橋段。她表示，男子是自願參與拍攝，整天的演出酬勞高達1萬美元（約新台幣32萬元）。

報導指出，這名自願受罰的男子在眾目睽睽之下脫到只剩內褲與襪子。身材嬌小的塔圖隨即拿出數碼長的透明塑膠膠膜，將男子從頭到腳死死纏繞在路燈柱上，全身被包得密不透風，僅留出一個微小的孔洞供其呼吸。塔圖身穿幾乎遮不住身體的比基尼上衣與極短熱褲，在將近40度的烈日曝曬下踩上板凳，將整整7.57公升的鮮奶順著男子冒著熱氣的頭部灌下，完成了這場長達15分鐘的「高溫牛奶浴」。

這種將人體用膠帶或塑膠膜緊緊包裹的行為，在BDSM文化中被稱為「木乃伊化」（Mummification）。這類型的束縛（Bondage）主要是透過剝奪受試者的行動能力與部分感官，來達到精神上的極度專注或臣服感。塔圖在受訪時打趣地解釋，選擇牛奶是因為「每個人都需要每日補充鈣質」，並強調她將這種略帶挑逗意味的街頭表演視為一種「公共行為藝術」，著迷於木乃伊化所帶來的雕塑感，以及將人類轉化為「物品」的限制感。

影片曝光後，網路上出現大量討論。有網友驚呼：「這種天氣還把牛奶倒在人身上，太不可思議了！」也有人開玩笑表示，比起冷水，牛奶浴或許更適合消暑；甚至有人留言詢問「要怎麼報名參加？」不過，也有不少人把注意力放在男子始終穿著襪子這件事，直言這反而是整支影片最讓人困惑的細節，意外成為另一波討論焦點。

面對網路上鋪天蓋地的兩極評價，塔圖表現得相當坦然。她透露，自己活著就是為了親眼目睹「木乃伊化」所引發的各種真實人性反應，無論大眾是感到擔憂、害怕、好笑還是躍躍欲試，她最享受的反而是那些冷眼旁觀的「漠不關心」。同時，她也強調當天活動結束後有將現場徹底清理乾淨，並未留下任何垃圾，未來她還計劃在紐約市內舉辦更多場公開的街頭木乃伊束縛活動。