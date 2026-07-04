擁百萬存款卻想逃？正妹雀士砸錢隱居離島 轉行當農夫現況曝光

不少人嚮往大都市的繁華生活，但高房價、快步調與沉重壓力，也讓不少人萌生離開城市的念頭。日本一名35歲美女日式麻將職業雀士，就在4年前毅然離開東京，搬到人口僅約6500人的離島八丈島展開新生活，不僅房租從15萬日圓（約新台幣3萬元）降到3萬日圓（約新台幣6000元），居住空間也從小套房，變成附有庭院的4房老宅，如今更成為辣椒農，自認終於找回真正的自己。

根據日媒《集英社》報導，松岡千晶出生於東京，20歲便以日本職業麻將聯盟第28期成員身分出道，成為日式麻將職業雀士，憑藉亮眼外型，很快便累積高人氣。然而，她坦言，東京高壓的生活讓自己逐漸感到疲憊。以前住在神田車站附近，每天都被車流噪音包圍，如今搬到八丈島後，每天清晨5點都是被鳥叫聲喚醒。

她透露，搬到八丈島後，房租從東京每月15萬日圓降到3萬日圓，居住空間也從原本的小套房，變成一棟附庭院、自己親手整修的4房老宅，生活品質大幅提升。松岡稱，島上的生活幾乎花不到什麼錢，平時釣魚後送給鄰居，對方又會拿自家種的蔬菜回送，形成自然的以物易物文化。

松岡表示，自己24歲左右就開始思考未來。隨著越來越多年輕、漂亮的女性職業雀士加入，她開始擔心，這份工作某種程度也像偶像產業，十分仰賴人氣，未來可能失去競爭力，因此曾替自己訂下目標，只要滿30歲或存到1000萬日圓（約新台幣197萬元），就要挑戰完全不同的人生。

雖然她很早就存到目標金額，但因為熱愛日式麻將，一直無法下定決心離開。直到擔任麻將館店長長達7年後，她深刻感受到自己持續被東京的生活消耗，甚至擔心「再這樣下去會把自己逼壞」，31歲時終於決定移居離島。

報導指出，松岡當時帶著4隻寵物，家具和汽車都必須透過船運運送，整趟搬遷總共花費約76萬日圓（約新台幣15萬元）。當然，離島生活並非全都是美好回憶。她入住的老宅已有50年屋齡，空置3年，屋內原本就有螞蟻、老鼠等，雖然後來完成驅除，但因自然環境豐富，不可能完全避免。幸好她本來就不怕昆蟲，很快便適應。

此外，島上居民彼此十分熱情，第一次見面就會直接詢問住在哪裡。由於她過去曾在東京遭遇跟蹤，一開始難免緊張，但後來才發現，這只是居民表達善意的方式，有時回家甚至還會發現門口放著鄰居送來的蔬菜。

搬到八丈島後，松岡陸續嘗試種植約30種蔬菜，最後決定投入辣椒栽培，並創立自有品牌販售相關產品。如今她每天清晨5點起床，先到外面兼職打掃，再投入農務、經營部落格與社群平台，偶爾也會到居酒屋工作，晚上10點左右便就寢。她笑說，比起東京，「我還是更喜歡八丈島的泥土味和海風」。

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