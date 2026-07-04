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1600萬流量狂轟！健身網紅逛UNIQLO「當眾試穿」日網怒灌：毫無常識

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京Uniqlo，示意圖，非事件中門市。 圖／路透
日本東京Uniqlo，示意圖，非事件中門市。 圖／路透

一名中國健身網紅近日在日本UNIQLO門市內，沒使用試衣間卻直接在賣場區域更換衣物並拍攝影片上傳，相關畫面在社群平台X迅速擴散，引發日本網友強烈反彈與爭議，觀看數至今已經累計突破1600萬次。

日本網友在發文指出，該名人士在店內未進入試衣間，而是在賣場空間直接試穿衣物，甚至並非穿著內衣打底，而是直接更換服裝，並對此行為表達震驚，認為其舉動相當不妥，並表示「希望這類行為不要在日本發生」。

後續該影片被日本網友Masa轉發至X平台後迅速引爆討論，短時間內觀看數突破1600萬次。他在貼文中質疑為何不使用試衣間，而是在賣場中央直接更換衣物，引發大量網友留言關注，也使事件在日本社群持續延燒。

日本網友方面，多數留言表達不滿，認為該行為缺乏基本公共禮儀，許多人留言反彈，「從小的教育太差了，別玷污日本」、「我在UNIQLO當過店員，這種情況我偶爾會遇到，通常都是海外人士」、「難以置信」、「這中國這正常嗎？人們不介意別人用裸露的皮膚試穿過？」、「簡直毫無常識」。

但也有人認為，「如果換成一個美國人是穿衣服，日本大眾可能不會有如此強烈的敵意」、「壞人哪裡都有，我們不能一概而論對吧？」、「我覺得全世界大多數男性都會這樣做」、「日本人不也一樣嗎？就算進了試衣間，也要把舊衣服脫掉再穿新衣服，對吧？差別就是是否會去試衣間」。

本站也曾報導，有民眾逛UNIQLO試穿後，會選擇「裝作要買」，即便試穿後覺得不適合，也不會直接表明，而是默默拿著，再偷偷掛回展示架。不過這樣的「貼心」舉動，其實可能對店員造成反效果。

不少服飾業從業人員跳出來直言，這樣做其實會讓整理工作更複雜，若顧客沒辦法確實將衣物恢復到展示狀態，不如直接交給店員，「尺寸掛錯、方向顛倒、男裝混進女裝區，反而要花更多時間重新整理」。

UNIQLO 網紅 日本

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