快訊

一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

新北林口萬家福驚傳砍人！男持刀揮舞喋血 落網竟稱「什麼都不記得」

聽新聞
0:00 / 0:00

漢堡竟暗藏鋼絲刷毛 美國少年食用一週後腸道遭刺穿緊急手術

聯合新聞網／ 綜合報導
少年吃漢堡時誤吞鋼刷刷毛，導致必須切除腸道。示意圖／ingimage
少年吃漢堡時誤吞鋼刷刷毛，導致必須切除腸道。示意圖／ingimage

美國明尼蘇達州一名少年在家庭烤肉時吃漢堡，沒想到一根細小的金屬烤肉刷鋼絲竟混入食物中，被他誤吞下肚。而一週後鋼絲刺穿了腸道，引發劇烈腹痛，讓少年不得不接受緊急手術切除部分腸道。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，諾亞（Noah Walden）在陣亡將士紀念日（Memorial Day）和家人一起烤肉，當天一共吃了兩個漢堡。不過漢堡疑似夾雜了從金屬烤肉刷脫落的鋼絲刷毛，諾亞一時沒有察覺，就這樣吞了下去。

起初他並沒有發現異狀，但是一週後他突然感到腹部劇痛，甚至痛得連躺下休息都沒辦法，只好拜託父母送他掛急診就醫。諾亞說，當時疼痛來得又快又劇烈，讓他完全無法忍耐。醫師檢查後發現，細小的金屬刷毛已刺穿腸道，必須立即動手術。

諾亞的母親艾咪（Amie Walden）表示，醫師切除了部分腸道，並在腹部劃開約6英吋（約15.2公分）的切口，才順利將異物取出並修復受損組織。經歷這場驚魂後，艾咪呼籲民眾盡快丟棄金屬鋼絲烤肉刷，避免類似意外再次發生。

諾亞也希望透過自身經歷提醒民眾，若使用這類刷具清潔烤架或廚具，務必要仔細檢查食物並充分咀嚼，以免誤吞異物，造成腸道傷害。

漢堡 美國 手術

延伸閱讀

自稱全球最小陰莖！曾被女同學嘲笑 他募款70萬求增大術：只想正常生活

暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

孩子越早接觸螢幕越危險？ 研究：工作記憶與學習能力恐受影響

這款私刑正義？墨西哥蝙蝠俠專挑這群人 膠帶綑綁黏路燈羞辱

相關新聞

南極血瀑布百年謎團再解密！噴發機制曝光 冰層下藏150萬年遠古世界

南極洲（Antarctica）著名自然奇觀「血瀑布」（Blood Falls）百餘年來因鮮紅色水流自冰川中湧出而聞名，也一直是科學界的重要研究對象。最新研究首度完整揭開血瀑布形成機制，證實深藏冰層下超過150萬年的高鹽度含鐵濃鹽水（Iron-rich Brine），會因地下壓力持續累積，以脈衝方式突破冰層湧向地表，不僅形成血瀑布，也會改變冰川運動。

與探戈軍團站上世界之巔：「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

在2026美加墨世界盃的賽場上，阿根廷國家隊的鋒線再度成為全球焦點。6月27日，阿根廷迎戰約旦的最後一輪小組賽中，前鋒勞塔羅．馬丁內斯（Lautaro Martínez）穩穩罰入一記十二碼，幫助球隊擴大領先優勢，最終阿根廷以3：1獲勝。這是勞塔羅個人在世界盃賽場上的首粒進球，上屆世足勞塔羅帶傷上場，給出的表現令他飽受抨擊，而今這位義甲神射手能否在美加墨發揮實力，偕同球王梅西（Lionel Messi）與阿根廷，創造大力神盃衛冕神話？

漢堡竟暗藏鋼絲刷毛 美國少年食用一週後腸道遭刺穿緊急手術

美國明尼蘇達州一名少年在家庭烤肉時吃漢堡，沒想到一根細小的金屬烤肉刷鋼絲竟混入食物中，被他誤吞下肚。而一週後鋼絲刺穿了腸道，引發劇烈腹痛，讓少年不得不接受緊急手術切除部分腸道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。