漢堡竟暗藏鋼絲刷毛 美國少年食用一週後腸道遭刺穿緊急手術

美國明尼蘇達州一名少年在家庭烤肉時吃漢堡，沒想到一根細小的金屬烤肉刷鋼絲竟混入食物中，被他誤吞下肚。而一週後鋼絲刺穿了腸道，引發劇烈腹痛，讓少年不得不接受緊急手術切除部分腸道。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，諾亞（Noah Walden）在陣亡將士紀念日（Memorial Day）和家人一起烤肉，當天一共吃了兩個漢堡。不過漢堡疑似夾雜了從金屬烤肉刷脫落的鋼絲刷毛，諾亞一時沒有察覺，就這樣吞了下去。

起初他並沒有發現異狀，但是一週後他突然感到腹部劇痛，甚至痛得連躺下休息都沒辦法，只好拜託父母送他掛急診就醫。諾亞說，當時疼痛來得又快又劇烈，讓他完全無法忍耐。醫師檢查後發現，細小的金屬刷毛已刺穿腸道，必須立即動手術。

諾亞的母親艾咪（Amie Walden）表示，醫師切除了部分腸道，並在腹部劃開約6英吋（約15.2公分）的切口，才順利將異物取出並修復受損組織。經歷這場驚魂後，艾咪呼籲民眾盡快丟棄金屬鋼絲烤肉刷，避免類似意外再次發生。

諾亞也希望透過自身經歷提醒民眾，若使用這類刷具清潔烤架或廚具，務必要仔細檢查食物並充分咀嚼，以免誤吞異物，造成腸道傷害。