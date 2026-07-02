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原以為沒事…加拿大11歲男童遭蝙蝠「貼臉」 19天後染狂犬病身亡

香港01／ 撰文／成依華
加拿大一名11歲男童遭蝙蝠「貼臉」，19天後出現臉部麻木等症狀，後因狂犬病死亡。示意圖／Ingimage
加拿大一名11歲男童遭蝙蝠「貼臉」，19天後出現臉部麻木等症狀，後因狂犬病死亡。示意圖／Ingimage

加拿大一名11歲男童2024年與家人在國內度假期間，曾遭蝙蝠「貼臉」，落在他的鼻子和嘴巴上，當時並未就醫，但19天後開始出現臉部麻木和腫脹等症狀，男童最終因狂犬病不治死亡。《加拿大醫學會期刊》（Canadian Medical Association Journal）在6月29日公開這起個案，醫生提醒民眾在接觸蝙蝠後，應立即就醫。

事發於男童2024年與家人在安大略省（Ontario）度假，入住一間度假小屋，他醒來時發現臉上出現蝙蝠，他用手把牠拍走，之後他的父親用一個罐子捉住這隻蝙蝠，再到屋外把牠放生。

醫學會期刊文章指，由於男孩身上沒有明顯傷痕，且男童父母認為該蝙蝠未有什麼異常行為，故此未立即把男童帶往醫院，導致19天後，男童開始出現臉部麻木和腫脹的症狀，家人隨即把他帶往求診。

診所最初讓男童使用抗病毒藥物，用於治療皰疹病毒感染，因為他們判斷他可能患有貝爾氏麻痺症（Bell's palsy），即一邊面部的肌肉暫時麻痺。男童之後再到醫院應診，獲初步診斷為皰疹性齦口炎（一種口腔和牙齦病毒感染），到了第二天，由於右側臉部肌肉無力，他再次到醫院，在等待入院期間，他發燒達到39度，同時有吞嚥困難、意識混亂和幻覺，病情惡化，他被送入兒童深切治療部，並要插管。

加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）的醫生開始高度懷疑男童患有狂犬病，數天過後，檢測結果證實是狂犬病，加拿大食品檢驗局確認感染的是一種蝙蝠狂犬病毒變種（bat rabies virus variant）。

不幸的是，男童在入院17天後去世。他沒有過敏史，近期也沒有接觸過病患、被蜱蟲叮咬過，或出國旅遊。

加拿大廣播公司（CBC）報導，當地醫生提醒民眾在接觸蝙蝠後應立即就醫，病例報告的作者兼醫生Brian Hummel指，「如果感染狂犬病出現症狀，那幾乎是致命的，但如果在症狀出現前預防，那幾乎是都會成功的。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

加拿大 蝙蝠 狂犬病

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