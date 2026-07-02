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偷開車出門…泰國11歲男童駕小貨車失控撞僧侶 釀8死13傷悲劇

香港01／ 撰文／洪怡霖
泰國2日發生一起車禍，一部小貨車撞上一群正在行走的僧侶，導致8人死亡、13人受傷。圖／網上圖片
泰國2日發生一起車禍，一部小貨車撞上一群正在行走的僧侶，導致8人死亡、13人受傷。圖／網上圖片

泰國東北部穆達漢府7月2日發生一起車禍，一部小貨車撞上一群正在行走的僧侶，導致8人死亡、13人受傷。

當地警方指，事發於早上11時55分，男孩未經允許擅自駕駛父母的小貨車，隨後失控、無法控制車輛，撞向僧侶。

泰媒報導，這群僧侶共30多人，當時正從穆達漢府出發步行前往烏汶府。5名僧侶當場死亡，另有3名僧侶在醫院不治身亡，還有10餘人正在接受治療。

警方初步調查顯示，開車的是一名患有特殊疾病的11歲男童，當天偷偷、未經允許擅自駕駛家中的車上路並導致車禍。男童已被警方帶回警署接受盤問。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 車禍

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