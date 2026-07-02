完美組合？健身教練擁「25公分神雕」 親吐哀怨心聲淪性玩具

談到房事，許多男性總認為愈大愈好，莫不希望自己是天賦異稟的勇者。不過澳洲一名健身教練卻因為陰莖尺寸苦惱多年，他表示自己擁有一根長度25公分、周長15公分的神雕，但卻長年因巨大陰莖難以發展親密關係，甚至淪為性玩具。

根據「每日星報」報導，澳洲一名健身教練約翰（Kieran John），擁有長度10英吋（約25公分）、周長6英吋（約15公分）的巨大陰莖。雖然許多男性可能對身懷神雕羨慕不已，但天賦爆棚卻讓約翰十分苦惱，感嘆巨大陰莖帶來的壓力遠甚於樂趣。

約翰提到，因為巨雕的緣故，大多數的短褲或內褲穿一整天後，私密部位都會非常疼痛，穿上牛仔褲更如同「雙腿之間夾著繩子」一般難受。除了衣著受限之外，約翰表示自己的陰莖也受熱脹冷縮之苦，冬天時會縮小至約9.5英吋（約24公分），夏天時因為血液循環關係，甚至會超過10英寸，讓約翰感嘆十分不舒服。

此外，約翰回憶曾有愛慕者送上奢侈品、訂五星級飯店房間，甚至還有已婚婦女投懷送抱，全部只為了親身體驗25公分神雕。約翰坦言，許多人只將他視為性玩具，雖然他不排斥自己被物化，但曾有一次和女伴激戰途中，對方突然邀請室友們圍觀，荒謬經歷讓他大感不適。

約翰表示，自己分享陰莖尺寸並非炫耀，而是希望鼓勵男性勇敢地討論自己的身體狀況。約翰提到，自己這輩子大概只和3位朋友傾訴自己的陰莖問題，他直言男性常因生殖器健康問題默默受苦，甚至有人因羞於啟齒而死於睪丸癌。約翰呼籲，女性總被提醒定期檢查乳房，「男性也應該享有相同權利，並且不須感到羞恥」。