熱到受不了！英國網友出怪招「1條管子接電動車」 客廳狂降10度

歐洲近期遭逢極端熱浪侵襲，多地氣溫飆破40℃，數百萬民眾飽受高溫之苦。一名英國網友近日分享自己的「神級降溫妙招」，竟是利用自家電動車充當冷氣機。他將一根直徑10 公分的軟管直接套在電動車空調出風口，再把管線拉進屋內，成功讓客廳整晚維持在22℃低溫，引發大批網友熱議。

原PO在論壇Reddit發文表示，當地前一天他家臥室溫度高達32℃，情急之下發現，一條100毫米的軟管剛好能套進自己MG ZS EV電動車的圓形出風口，於是靈機一動，直接把冷氣送進客廳，「我們的客廳整晚都維持在22℃，但這樣做會有什麼風險嗎？僅隔天早上車頭摸起來有點熱。」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「除了整晚開著窗戶，讓小偷有機可乘之外，好像沒什麼風險」、「這招根本是天才」、「真的是『移動式』冷氣」。

也有不少人從技術角度分析，認為車輛空調長時間運轉雖不至於立即造成損害，但可能加速冷氣系統耗損，「車子整晚都在替室外降溫，冷氣幾乎等於全程100%運轉」、「偶爾一次沒問題，但長期使用可能增加空調系統磨損」、「把窗戶、窗簾和門在清晨關好，可能比這方法更有效」。

此外，也有人質疑，「車子持續運轉，不也是在加劇全球暖化嗎」、「既然這麼熱，為什麼不直接安裝冷氣」、「幹嘛不乾脆直接睡車上就好」。

另有網友建議，若車輛具備V2L（Vehicle to Load，車輛外部供電）功能，或許更適合直接利用電動車供電，搭配移動式冷氣使用，既能享受涼爽，也能避免讓車內空調長時間超負荷運轉。