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俄情侶徒手攀紐約帝國大廈頂端 秀和平布條上演高空求婚
美國廣播公司（ABC）等媒體報導，一對膽大的情侶今天徒手攀上紐約帝國大廈（Empire State Building）頂端，在高聳塔尖展開呼籲世界和平的布條，而且還上演浪漫求婚秀。
路透社報導，這對情侶身穿無袖黑色服裝，攀附在帝國大廈閃爍著紅光的天線尖端上，手持一面隨風飄動的黑色布條，上面以全白大寫字母寫著一段訊息：「當愛的力量勝過對權力的愛，世界便會知道和平。」
在下午約12時30分過後，他們開始慢慢往下攀爬，移動到下方平台，並且停在該處。根據當地新聞網空拍畫面，當時其中一人單膝跪地，接著兩人相擁，似乎在接吻。
警方消息人士告訴ABC，這兩人為俄羅斯情侶妮柯勞（Angela Nikolau）及比爾庫斯（Ivan Beerkus）。他們在帝國大廈頂部停留數分鐘，現場攝影機持續拍攝，之後從尖頂緩緩攀下。
據報導，比爾庫斯隨後似乎在平台向他的長年女友妮柯勞求婚，接著兩人遭到警方拘留。帝國大廈的規定禁止佩戴面具或穿著戲服。
ABC報導，這對情侶因為在全球挑戰驚險的摩天大樓攀爬，在網路上累積大量追隨者。他們經常在社群媒體發布特技表演照片。在他們許多貼文中，可以看到他們站在極高樓層的建築邊緣擺拍。
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