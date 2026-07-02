快訊

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

聽新聞
0:00 / 0:00

俄情侶徒手攀紐約帝國大廈頂端 秀和平布條上演高空求婚

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國廣播公司（ABC）等媒體報導，一對膽大的情侶今天徒手攀上紐約帝國大廈（Empire State Building）頂端，在高聳塔尖展開呼籲世界和平的布條，而且還上演浪漫求婚秀。

路透社報導，這對情侶身穿無袖黑色服裝，攀附在帝國大廈閃爍著紅光的天線尖端上，手持一面隨風飄動的黑色布條，上面以全白大寫字母寫著一段訊息：「當愛的力量勝過對權力的愛，世界便會知道和平。」

在下午約12時30分過後，他們開始慢慢往下攀爬，移動到下方平台，並且停在該處。根據當地新聞網空拍畫面，當時其中一人單膝跪地，接著兩人相擁，似乎在接吻。

警方消息人士告訴ABC，這兩人為俄羅斯情侶妮柯勞（Angela Nikolau）及比爾庫斯（Ivan Beerkus）。他們在帝國大廈頂部停留數分鐘，現場攝影機持續拍攝，之後從尖頂緩緩攀下。

據報導，比爾庫斯隨後似乎在平台向他的長年女友妮柯勞求婚，接著兩人遭到警方拘留。帝國大廈的規定禁止佩戴面具或穿著戲服。

ABC報導，這對情侶因為在全球挑戰驚險的摩天大樓攀爬，在網路上累積大量追隨者。他們經常在社群媒體發布特技表演照片。在他們許多貼文中，可以看到他們站在極高樓層的建築邊緣擺拍。

俄羅斯 情侶

延伸閱讀

小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散

北京「中國尊」被撞5天僅60字聲明 專家：恐成蘇聯「紅場事件」翻版

情侶在騎樓抱抱被酸教壞小孩 恐龍家長「拿手機反拍」遭報警

小飛機撞北京最高大樓後 外媒曝：曾與海航客機相距不到500公尺

相關新聞

川普：台積電宣布赴美設廠規模將翻倍

美國總統川普1日再度提到台灣，川普表示，世界最大的晶片製造商正從台灣來到美國，並稱台積電已經宣布在亞利桑那州的設廠規模將翻倍。川普表示，美國有可能在他卸任的時候取得50%的晶片市場。

打擊陸電商 歐盟開徵3歐元小包裹稅

中歐代表甫於近日在布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，為因應不公平競爭，歐盟開始對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收三歐元（約新台幣一一○元）費用。此舉被視為瞄準Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等大陸跨境電商平台。

世銀擬2031年停止陸貸款 美肯定方向正確

路透引述三名知情人士報導，世界銀行計畫於二○三一年前逐步停止向中國大陸提供貸款。此前，世銀近年對中國大陸貸款規模持續縮減，此舉反映中國大陸已成為全球第二大經濟體，美國則稱此舉是「朝正確方向邁出的一步」。

日本若干預匯市 恐衝擊美債市場

日圓兌美元匯率跌至近40年來新低，引發市場高度關注日本政府是否將再次出手干預匯市。分析師指出，日本若為支撐日圓而動用龐大外匯存底，可能出售大量的美國公債，恐將衝擊全球規模最大的美國債券市場。

讓川普痛 經濟學人：台灣可用晶片籌碼

經濟學人雜誌指出，美國的盟友與對手都發現，想要贏得美國總統川普尊重，就要展現有能力傷害他。台灣也有人討論，可用晶片當籌碼施壓川普。

美專家示警 川普恐重蹈歐巴馬覆轍

美國「國家利益」雙月刊刊登智庫「美國企業研究所」非常駐研究員華克專文示警，美國總統川普急於與北京達成協議，恐重蹈前總統歐巴馬覆轍，落入「中國行事曆」，誤以為凍結對台灣軍售就能換取北京合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。