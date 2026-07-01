這款私刑正義？墨西哥蝙蝠俠專挑這群人 膠帶綑綁黏路燈羞辱

墨西哥哈利斯科州（Jalisco）拉戈斯德莫雷諾（Lagos de Moreno）近日出現一名神祕的「蝙蝠俠」。這名見義勇為的「英雄」專門鎖定偷車賊，不只將疑似偷車的小偷用膠帶黏在路燈上，還在某些人臉上寫下「小偷」字樣。多起離奇「私刑正義」引發討論，也讓這名神祕人物被網友封為「墨西哥蝙蝠俠」。

據ODDITYCENTRAL報導，「蝙蝠俠」首次執行任務是在6月13日。一名男子被人用膠帶牢牢固定在路燈上，額頭寫著大大的「Thief」（小偷），附近還停著一輛疑似失竊的機車。不少人推測，男子可能是涉嫌偷車，才會被「公開處刑」。

類似事件不斷發生，到目前為止，警方已經發現至少5名男子被綁在路燈上。由於這些人被發現的場景幾乎一樣，有不少人推測可能是同一人所為。不過，當地警方認為，犯案者未必只有一人，也可能是一個私刑團體共同策劃。由於遭綁的5名男子至今還未說明事發經過，因此案件仍有待釐清。

哈利斯科州公共安全廳長赫南德茲（Juan Pablo Hernández）表示，目前已展開調查，全力追查涉案人士身分。他強調，雖然遭綁男子涉嫌竊盜，但在法律上仍屬受害者，在法院定罪前，任何人都不應私自執法或代替司法機關懲罰他人。

事件曝光後，也在墨西哥社群媒體引發兩極反應。一派網友認為，當地治安惡化、警方效率不彰，才讓民眾選擇自行出手；另一派則擔心，若放任私刑文化蔓延，任何人都可能在未經審判的情況下遭到羞辱或傷害，恐怕將衍生更多治安問題。

事實上，墨西哥過去也曾發生類似案件。2018年，瓦雅塔港（Puerto Vallarta）就有至少11人被剝光衣物、綁在路燈柱上，頭髮還被剃出字母「R」，然而案件至今仍未偵破，幕後主使者始終成謎。