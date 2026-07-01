117具狗屍！美國動物收容所標榜「不殺生」獲資助 涉狂虐殺動物

對於動物，人類可以不愛，但請勿傷害，如果是「假救援、真虐殺」就更不能原諒！美國加州北部爆出震驚全美的動物收容所涉嫌虐殺動物案。當地知名動物救援機構「米蘭達救援站」（Miranda's Rescue）長期以「不殺生」（No-Kill）作招徠，每年收受數十萬美元政府補助與公眾募款，早前遭當地警方突擊搜查。

執法人員利用探地雷達掃描，在收容所地下挖出多達117具狗隻遺骸，部分屍體留有明顯槍擊痕跡，現場1個倉房內更搜出逾600個狗項圈，懷疑是集中處決流浪狗的秘密場所。

探地雷達揭發狗隻「萬人塚」 X光驗屍驚見大量子彈碎片

洪堡縣警長辦公室於6月27日證實，警方根據線索對收容所周邊進行雷達掃描，在地下兩處挖掘點共挖出117具完整的狗隻遺骸、21個狗隻頭骨及數百塊骨骼。為了釐清真相，執法人員對其中70具犬屍進行X光檢查，赫然發現屍體內部殘留大量子彈碎片，證實大批狗隻生前曾遭槍擊。調查人員隨後在附近一個谷倉內，搜出600多個狗項圈，警方相信該處極可能是狗隻遭到集中處置及殺害的血腥現場。

據當地執法部門的調查資料顯示，該救援站的衛生環境極其惡劣，除了地下塚，地面上的狗隻同樣面臨斷水斷糧的悲慘境況。

年收數十萬資助 大量動物下落不明

該機構長期從三藩市灣區接收流浪狗，每年獲得政府補助與社會募款高達數十萬美元。然而警方翻查紀錄發現，單自2025年1月以來，該機構共接收了約900隻動物，但至今僅能確認約100隻被成功領養，意味著剩餘高達730隻動物至今下落不明。

機構創始人香農米蘭達（Shannon Miranda）發表聲明自辯，聲稱僅在動物具嚴重攻擊性等「極少數特殊情況下」才會實施安樂死，呼籲公眾切勿過早下結論。

義工潛入搜證揭發黑幕 警方正深入調查

這宗大案之所以曝光，全因２名動物福利倡導者於今年4月自行進入收容所調查，並在現場挖出8具帶有彈孔的狗屍後報案。

目前警方尚未對機構負責人提出正式刑事指控。警方強調，由於案件牽涉動物虐待、資金流向及收容紀錄等多個複雜層面，目前仍需等待法醫鑑定，一旦達到起訴標準將移交檢察機關。

No-Kill不等於「零死亡」

根據美國業內標準，只要機構的「活體救助率」達到90%以上即可被認證為「No-Kill」（不殺生）。在符合法律規範下，針對患不治之症或具極端攻擊風險的動物實施安樂死仍屬合法。

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文章授權轉載自《香港01》