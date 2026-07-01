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日本當街擄人？美女被暴力強塞入計程車掙扎尖叫 司機如常開車

香港01／ 撰文：布萊恩
社交平台Threads瘋傳影片，日本東京澀谷街頭有1名女子遭1名男子暴力拉扯「塞」進的士，其間女子尖叫並不斷掙扎。（Threads影片截圖）
社交平台Threads瘋傳影片，日本東京澀谷街頭有1名女子遭1名男子暴力拉扯「塞」進的士，其間女子尖叫並不斷掙扎。（Threads影片截圖）

日本出現當街擄人事件？社交平台Threads瘋傳影片，日本東京澀谷街頭有1名女子遭1名男子暴力拉扯「塞」進的士，其間女子尖叫並不斷掙扎，男子則一度揮拳打女子，而的士司機最終如常開車離去。目擊者驚呼「女生直接在我面前被男的綁走……」，而他事後到警局備案，不過警方只回應「知道了」，未有進一步說明。

影片震驚網友，直指「恐怖」，「也太糟糕了吧！」、「嚇人……女人們很擔心」、「日本冷漠文化」。不過亦有網友估計該對男女互相認識，男子只是試圖送醉酒的女方回家，但因情況緊急，女子持續掙扎，男子動作才會較激烈，未必是「擄人」。

日本東京疑當街擄人影片瘋傳

這段「日本疑當街擄人」影片近日於Threads流傳。影片長37秒，見到當時穿上黑色西裝的男子，與身穿粉色連身裙的女子在街頭糾纏，女子一直往外走想離開，但被男子阻擋。

女子被男子暴力強行塞入的士　掙扎尖叫遭毆打　司機如常開車

的士到達後，男子用力強拉女子步往的士，女子掙扎不果，被男子粗暴抬腳「塞」入車廂，鞋子甩脫，連同手袋及雨傘散落地上。男子於是邊阻擋女子離開，邊拾起地上物品扔入車廂。其間女子掙扎並尖叫，男子則揮拳打了女子一下後就關上車門。影片至此結束。

目擊者到警局備案　獲回覆「知道了」

綜合外媒報道，上載影片的目擊者表示，事件於日本東京澀谷發生，驚呼「女生直接在我面前被男的綁走」。他透露，事後第一時間到警局備案及提交影片作證，但警方只回應「知道了」，未有進一步說明。

網友呼可怕：還以為是印度

網友看過影片直指「可怕」，「也太糟糕了吧，要怎麼才能讓所有人看見這種事情的發生」、「嚇人……女人們很擔心」、「日本冷漠文化，可是冷漠就可以允許當街擄人？」、「亞洲強國還能在街上出現這種畫面，我還以為是印度欸」。

事件另有真相？

不過亦有網友估計該對男女互相認識，男子只是試圖送醉酒的女方回家，但因情況緊急，女子持續掙扎，男子動作才會較激烈，引起誤會，未必是「擄人」。另有報道引述說法指出，影片中的女子疑為夜店陪酒女公關，男子是工作人員，負責照顧與送客，並非綁架事件。

在日本非法禁錮他人可判監禁

根據日本《刑法》第220 條「逮捕及監禁罪」，任何人非法逮捕或監禁他人，應處以3個月以上、7年以下有期徒刑。而根據日本《刑法》第221條，任何人犯有220條所述罪行，並因此造成他人死亡或受傷，應處以比造成他人受傷罪更重刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 東京

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