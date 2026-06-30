美密西根州7歲童體重116公斤病逝 雙親遭控謀殺虐童

美國密西根州一名7歲男童去世時體重高達116公斤，檢察官表示，男童的父母已被控謀殺、酷刑及虐待兒童罪。

美聯社報導，吉尼斯郡（Genesee County）檢察官雷頓（David Leyton）今天表示：「退一步說，這對父母顯然沒有妥善餵養孩子，他根本沒有獲得需要的營養。」

檢方指出，男童卡斯伯．歐布萊恩（CasperO'Brien）去年11月在救護人員接獲報案、趕往他位於弗林特（Flint）的家中後喪命，當時他已停止呼吸。

他的父母，40歲的達米恩．歐布萊恩（DamienO’Brien）與41歲的潔西卡．歐布萊恩（JessicaO’Brien）各被控二級謀殺、酷刑及3項二級虐待兒童罪。

這對夫婦已於上週受審，目前被關押在吉尼斯郡監獄，不得保釋。吉尼斯郡位於底特律（Detroit）西北方約1小時車程處。預審庭定於7月2日舉行。

根據吉尼斯郡法醫報告，這名身高約128公分的男童在醫學上被歸類為肥胖。

死因被列為擴張型心肌病，體重則是促成這種病症的條件。擴張型心肌病是指心臟變大且虛弱，無法有效泵血，進而影響包括肺部在內的其他身體系統。

刑事訴狀指出，儘管這家人擁有醫療保險，但父母並未帶卡斯伯接受治療。

雷頓表示，當局認為卡斯伯長期以來僅攝取「固定的零食類飲食」。他指出，卡斯伯無法言語且臥病在床，身上有嚴重的褥瘡及各種皮疹。

驗屍報告指出，執法部門與兒童保護服務機構報告指出，這對夫婦家中堆滿垃圾，且卡斯伯並未就學。雷頓形容家中的囤積情況「非常糟糕」。

其中一項虐待兒童的指控與這對夫婦的5歲女兒有關，這名女孩目前已被安置在寄養機構。

驗屍報告顯示，卡斯伯最後一次就醫是在2024年2月，當時他被診斷出咳嗽、充血及代謝疾病。

那次看診時他的體重約47公斤，醫生向他的母親提供了健康飲食與運動的資訊，並將其轉介給小兒內分泌科醫師，但他從未前往就診。報告稱，現有的醫療紀錄中並未具體說明是哪種代謝疾病。

雷頓表示：「這是一個非常、非常悲哀且悲劇性的情況。我擔任檢察官22年，我以為自己已經見過大風大浪，但我從未見過像這樣的事情。」