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日本電車在京都站內脫軌 兩節車廂橫向錯位

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本一班電車今天清晨5時過後，在近鐵京都線的京都站內脫軌，車上33人無人受傷，乘客在站務人員的引導下徒步走回車站。受到這起事件影響，近鐵京都線部分區間停駛。

每日放送（MBS）報導，根據近鐵京都線的營運商近畿日本鐵道公司說明，有4節車廂、原定駛往橿原神宮前站的普通列車今天上午5時13分左右，從近鐵京都線的京都站出發後隨即脫軌。

近畿日本鐵道公司目前還在調查脫軌原因，要恢復全線行駛可能還要一點時間。

JR公司、京阪電鐵公司、京都市交通局已經安排替代交通工具疏運。

共同社報導，根據近畿日本鐵道公司向日本政府國土交通省的通報內容，這班列車出發後，通過轉轍器後，司機員發現異狀後停車，之後確認第2節與第3節車廂部分脫軌。

而這班列車就停在高架軌道上，車廂之間的連結部位出現橫向錯位。

近鐵京都線京都站至上鳥羽口站區間雙向列車已暫停行駛，其他區間也有部分列車停駛或誤點。

日本運輸安全委員會已經派出2名鐵路事故調查官了解狀況。

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