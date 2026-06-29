加州迪士尼離奇意外 13歲男童玩水上設施「下車」飛墜50呎瀑布受傷

美國加州迪士尼樂園日前發生一宗離奇意外，一名13歲男童在乘坐遊樂設施「蒂安娜河口探險之旅」（Tiana's Bayou Adventure）期間突然離座，失足墜下50呎高的瀑布受傷，幸無生命大礙。

美國全國廣播公司（NBC）6月23日報導，事發於21日，根據娛樂八卦網站TMZ取得的片段顯示，該名男童乘坐的車廂準備由洞口俯衝入水時，他突然從車廂爬到旁邊的石堆，再隨即沿瀑布翻滾落下。

一名目擊者表示，事發時聽到其他遊客尖叫，其孫子稱見到該名男童遭遇意外，他之後見到設施下游的遊客望向瀑布。

迪士尼樂園職員稱，事發後工作人員已即時暫停設施，並安排男童送院，其後獲准回家。而設施經檢查後已於23日恢復運作。

目前未知男童「下車」的原因，負責監管遊樂設施運作的加州職業安全與健康規範調查事件後表示，該設施未有任何運作問題，因此批准設施再次投入服務。

據資料顯示，「蒂安娜河口探險之旅」以電影《公主與青蛙》（The Princess and the Frog）為題材，並於2024年開幕，取代原有被指涉及種族爭議的「飛濺山」（Splash Mountain）。

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文章授權轉載自《香港01》