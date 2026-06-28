宏亮嗓門堪比噴射機起飛 澳洲男寫金氏世界紀錄

澳洲專業冷氣清潔員麥格瑞爾–貝特普（Joseph McGrail-Bateup）近來獲金氏世界紀錄認證成為全球聲音最宏亮的人，他喊出的分貝音量堪比噴射機起飛。

美聯社報導，金氏世界紀錄（Guinness WorldRecords）近來確認，來自澳洲坎培拉的58歲榮譽街頭公告員麥格瑞爾–貝特普，在一家錄音室喊出「現在」（now）一詞，音量強度達122.4分貝，寫下歷來個人喊叫最高音量記錄，這相當於鏈鋸發動、噴射機起飛或者救護車在近距離內鳴笛的音量。

這刷新前紀錄保持人、北愛爾蘭教師佛蘭納根（Annalisa Flanagan）1994年締造的121.7分貝紀錄，當時她喊出極為刺耳的「安靜」（quiet）一詞破紀錄。

麥格瑞爾–貝特普指出，這項破紀錄的嘗試無法事先練習，「只能留到當天全力衝刺，尤其是挑戰世界紀錄的時候」。

他強調嘗試7次才成功完成「現在」這個字的最宏亮聲音紀錄，「之後幾天嗓子都啞了，非常沙啞、令人難受。所以真的沒辦法（事先）練習，但過程其實很有趣。」

麥格瑞爾–貝特普5月2日在坎培拉一家錄音室錄音，全程由一名專業聲學工程師紀錄，現場還有若干證人。之後檔案送交金氏世界紀錄，並於近日宣布他打破此紀錄。

不過，麥格瑞爾–貝特普自認為是全球聲音最宏亮男性的紀錄保持人；金氏世界紀錄之前並未有「全球聲音最宏亮男性」這項紀錄。