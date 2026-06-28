褲子脫一半遭逮…19歲難民夜闖農場「性侵羊群」致死 辯稱：牠們不過是畜生

法國普羅旺斯地區日前發生一起令人瞠目結舌的動物虐待案。一名19歲的阿富汗籍難民，因涉嫌在當地一家教育農場內「性侵」五隻山羊與一隻僅六個月大的小羊，遭到警方當場逮捕。這起駭人聽聞的事件不僅導致其中一隻山羊因傷勢過重不幸死亡，更在審判過程中引發軒然大波。面對鐵證如山的DNA檢驗與現場人贓俱獲的尷尬場面，該男子竟在法庭上堅稱自己只是個「正常人」，荒謬的辯詞隨即引發社會各界的高度關注。

據《Daily Star》報導，這名青年名為馬蘇德·S（Massoud S.），涉嫌於今年2月至4月期間，數度潛入位於馬賽附近、兼具教育性質的動物庇護所「Le Refuge d'un Moment」犯案。這座平日充滿孩童的教育農場，在數月前突然被一層陰影籠罩。工作人員陸續注意到農場內的部分山羊腿部出現詭異的繩索勒痕，且外陰部有明顯受傷與流血跡象，因而警覺事情並不單純，懷疑有外人潛入對動物施暴。

為了揪出幕後黑手，農場主人索蒂諾（Cassandra Sottino）隨即在受害動物的活動區域加裝監控系統。果不其然，監視器多次捕捉到一名神秘男子的身影，且每次其現身後的翌日，動物就會出現受虐痕跡。索蒂諾迅速將影像證據交給警方，辦案人員於是展開埋伏行動。今年4月，警方在農場內展開圍捕，當場將正在一隻山羊身後性交的馬蘇德活捉。令人震驚的是，他被捕時不僅褲子脫了一半，手上甚至還戴著預先準備好的乳膠手套，行徑相當大膽。

在普羅旺斯地區法院的審判中，即便有密集的監控畫面與現場採集到的DNA雙重鐵證，馬蘇德依然矢口否認所有性侵指控。他在庭上不斷向法官強調：「我是一個正常人。」並試圖為自己深夜出現在農場找藉口。他辯稱，自己當天是因為錯過了返回馬賽難民收容中心的火車，在無處可去的情況下才選擇到該處過夜。

根據法庭調查，這名青年在2025年11月才抵達法國尋求庇護。他自述在阿富汗戰爭期間，因家園遭受轟炸而失去了所有的家人，這場悲劇對他的心理健康造成了極大的創傷與陰影。然而，他在審前拘留期間接受精神評估時，卻對醫生吐露了真實的心聲，他一改庭上的無辜態度，冷血地表示：「他們（指法警與農場人員）對此大驚小怪，而牠們只不過是畜生。」這番言論顯露出他對動物生命的漠視。

這場荒謬的辯論並未動搖法官的決心。法院僅僅用了1個小時的審理時間，便迅速做出判決，裁定馬蘇德性侵與嚴重虐待動物罪名成立，判處30個月的有期徒刑。此外，法院更祭出鐵腕手段，下令在其刑滿後永久禁止進入法國領土，並將其列入性犯罪和暴力犯罪者名單，確保其無法再對當地社會或動物造成危害。